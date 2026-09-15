L'Ajuntament de Badia s'alinea amb els veïns i qüestiona la pròrroga imposada sobre la protecció dels pisos

La declaració de zones de mercat residencial tensionat continuen portant cua a Badia. Ara, és l'Ajuntament que ha mogut fitxa després de la pròrroga anunciada el juliol passat –i que afecta pràcticament la totalitat del Vallès Occidental–. El consistori ha presentat al·legació a la decisió de la Generalitat de mantenir el municipi badienc a la llista. Des de l'administració local es considera que cal sortir d'aquesta qualificació per aconseguir que els 1.200 habitatges de la segona fase de construcció de Badia es regeixin per les mateixes condicions que el 4.200 que van quedar lliures l'any 2023, i així assegurar la igualtat entre tots els veïns. A més, l'Ajuntament considera que la pròrroga de la declaració "no hauria de ser automàtica", sinó que hauria d'estar justificada a partir de les circumstàncies actuals del municipi.
En un comunicat, recorden que la normativa estableix que cal tenir en compte les particularitats territorials, socials, econòmiques i residencials de cada àmbit i acreditar que continuen existint les circumstàncies que van motivar la declaració inicial. En el cas de Badia, remarquen, aquesta valoració és especialment rellevant perquè la normativa aprovada posteriorment a la declaració del 2024 ha introduït un nou efecte jurídic: mentre es mantingui la declaració de zona de mercat residencial tensionat, també es manté la qualificació dels habitatges de protecció oficial. Això afecta directament els 1.216 habitatges de la promoció de 1976, que fins ara havien tingut un tractament diferenciat respecte dels habitatges de la promoció de 1973, alliberats el 2023. Una realitat que ja havia denunciat la Plataforma contra la Llei 11/2025, que qüestionava alhora l'aplicació retroactiva de la protecció sobre pisos que ja haurien d'haver saltat al mercat lliure i, per tant, operar sense topalls. Ara, en una línia similar, l'òrgan municipal referma que no s'hauria de mantenir una declaració sense valorar que avui té conseqüències diferents de les que tenia en el moment de la seva aprovació.
La llei exigeix tenir en compte la renda de les famílies, l'esforç econòmic necessari per accedir a un habitatge, la demanda existent i, especialment, les particularitats de cada localitat. Segons el consistori, aquest darrer punt és el que fonamenta l'al·legació, ja que Badia presenta diferents règims jurídics d'habitatge en menys d'1 km quadrat de terme municipal. Per a l'Ajuntament badienc, aquesta situació fa necessari revisar la pròrroga amb una mirada específica. En definitiva, es defensa que els 1.216 habitatges de la promoció de 1976 puguin tenir les mateixes condicions que els 4.200 habitatges de la promoció de 1973 que van quedar lliures el 2023, garantint així un tractament equitatiu per al conjunt de la ciutadania. Caldrà veure què implica l'al·legació presentada ara contra la postura de la Generalitat.