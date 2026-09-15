El Vallès es transforma en el plató de tota una Pilota d'Or

La vida d'Alexia Putellas es recrearà al Vallès Occidental, plató de la trajectòria embrionària de tota una Pilota d'Or i emblema del futbol. Badia acull aquestes setmanes part del rodatge d'Alexia, un llargmetratge de ficció dirigit per Lucía Alemany que portarà a la pantalla la història d'infància de la futbolista, així com les barreres de gènere que va haver d'afrontar i la seva lluita per aconseguir convertir-se en professional. El rodatge del 'biopic' es desenvolupa entre el 14 de setembre i el 16 d'octubre en diferents localitzacions de Barcelona, el Vallès Occidental i altres municipis catalans i valencians. Entre les localitats que acolliran el rodatge hi ha Badia, Sabadell, Sant Cugat, Mollet, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Begues, Barcelona i València. Les ubicacions exactes encara no han transcendit, tot i que en el cas de Sabadell, una de les escenes tindrà lloc al Maloa Club.
Més enllà de les característiques dels indrets triats, el vincle de l'exblaugrana –actual jugadora del London City Lionesses– amb algunes d'aquestes ciutats és innegable. Començant per Mollet, casa seva. Sense anar més lluny, Putellas va iniciar la seva carrera al Centre d’Esports Sabadell amb tan sols 6 anys. Durant els seus primers anys, l'estrella del futbol va compartir vestidor amb algunes noies que fins i tot arribaven a treure-li tres anys. Va vestir la samarreta arlequinada fins als 11 anys sumant un total de quatre temporades al club.
A Badia, l'equip de producció rodarà en diferents espais del municipi durant cinc jornades, a partir d'aquest dimarts. Serà el 15, 16 i 23 de setembre, a més del 10 i 11 d'octubre. Molts veïns ja han advertit des de primera hora el desplegament de càmeres en els espais triats per a la producció audiovisual. Les jornades de rodatge tindran lloc aproximadament entre les 7:30 i les 22:30 hores. La logística comportarà afectacions puntuals al trànsit i a l'estacionament en les zones on es desenvolupin les gravacions.
Segons informen des del consistori, es tracta de restriccions i talls puntuals de trànsit, amb les corresponents desviacions i senyalització; talls intermitents de pas per als vianants en determinades zones durant les gravacions; i espais d'aparcament reservats per al rodatge i el muntatge dels equips. Tot plegat suposa la presència de vehicles i equips tècnics de producció en les zones de rodatge. En qualsevol cas, l'Ajuntament i l'equip de producció treballaran per minimitzar les molèsties i garantir en tot moment la seguretat i la mobilitat de veïns, procurant que les afectacions es limitin al temps imprescindible per a dur a terme les gravacions.
La pel·lícula mostrarà el procés de creixement personal i esportiu de la protagonista i la seva determinació per perseguir el seu somni de convertir-se en futbolista professional. L'estrena d'Alexia està prevista per al primer semestre del 2027.