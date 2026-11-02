La Cambra posa en marxa una nova edició del Concurs d’Aparadors

La Cambra de Comerç ha posat en marxa la 56a edició del Concurs d’Aparadors de Nadal, una iniciativa que busca dinamitzar el comerç de proximitat i omplir els carrers d’ambient nadalenc. Sota el lema Viu el Nadal, el certamen convida els establiments a decorar els seus aparadors amb creativitat i originalitat. Enguany, el concurs incorpora novetats, com un sistema de votació popular telemàtica que permetrà als ciutadans escollir els seus aparadors preferits entre els comerços dels dotze municipis de la demarcació de la Cambra.
Les inscripcions, que són gratuïtes, es mantindran fins al 20 de novembre. Hi poden participar establiments de Sabadell i d’onze municipis més del Vallès, com Barberà del Vallès, Castellar, Cerdanyola o Sant Quirze del Vallès, entre d’altres. El concurs s’adreça a comerços, restaurants, establiments d’hostaleria i altres negocis de serveis de proximitat que disposin d’un local físic obert al públic. Els participants hauran de mantenir els aparadors decorats i visibles del 4 al 23 de desembre.
Entre el 4 i el 20 de desembre, les persones de 16 anys o més podran votar fins a cinc aparadors diferents a través d’un codi QR que trobaran als establiments participants. Els tres comerços més votats de cadascun dels dotze municipis es convertiran en finalistes i passaran a la valoració d’un jurat professional, que visitarà els 36 aparadors seleccionats entre el 21 i el 23 de desembre.
Pel que fa als guardons, el concurs repartirà més de 6.000 euros en premis. El guanyador del Premi L’Aparador de la Cambra rebrà 2.000 euros i un diploma, mentre que cada municipi reconeixerà el seu millor aparador amb un premi d’un valor mínim de 300 euros. A més, els ciutadans que participin en la votació popular entraran en el sorteig de tres premis de 500, 250 i 125 euros.