CaixaBank guanya 4.962 milions d'euros fins al setembre, un 12,9% més que fa un any

CaixaBank ha obtingut un benefici net de 4.962 milions d'euros entre el gener i el setembre, un 12,9% més que en el mateix període de l'any anterior, quan els guanys van ser de 4.397 milions, segons ha publicat aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Només en el tercer trimestre, entre juny i setembre, CaixaBank ha guanyat 1.759 milions d'euros, un 7,8% més. L'entitat atribueix l'augment al creixement del negoci, que té un volum d'1,16 bilions d'euros (+6,4%) per l'evolució en crèdit i recursos. Els ingressos totals (marge brut) pugen un 4,4% fins als 12.656 milions d'euros al tancament del trimestre. El consell d'administració ha aprovat distribuir 1.281 milions als accionistes, 18,44 cèntims per acció.
Així mateix, CaixaBank ha anunciat que allarga tres mesos, fins al 30 de gener, la durada del seu programa de recompra d'accions pròpies, anunciat a l'abril per un import màxim de 500 milions. Segons ha informat el banc, fins al 30 de setembre ha desemborsat el 68% de l'import màxim del programa.
En l'informe de presentació dels seus resultats, CaixaBank destaca la "dinàmica positiva" que ha mantingut entre gener i setembre, amb una rendibilitat (ROTE) que arriba al 18,8%. El marge d'interessos assoleix 8.186 milions d'euros entre gener i setembre (+2,9%), impulsat per l'augment de volums.
Els ingressos de la cartera de participades pugen a 349 milions (+7,8%), dels quals 294 milions són per participació (+10,9%) i 55 milions per dividends (-5,9%). Els ingressos per serveis (gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries) pugen un 7,7% anual, fins als 4.182 milions d'euros.
En concret, els ingressos per gestió patrimonial s'incrementen fins als 1.669 milions (12,5%), els d'assegurances arriben als 1.000 milions (+14,5%) mentre que les comissions bancàries disminueixen un 0,9% fins a assolir els 1.513 milions. CaixaBank atribueix la davallada a la caiguda del 2,1% de les comissions bancàries recurrents degut, entre altres motius, als programes de fidelització.