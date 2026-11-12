Joan Mena: "Concentrar el vot a Comuns-Front Ampli és una manera de blindar un govern progressista"

Comuns-Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, ha donat aquest dijous el tret de sortida a la campanya electoral amb l’habitatge com a principal prioritat i amb una crida a concentrar el vot de l’esquerra "per evitar un govern del PP i Vox". El portaveu de Sabadell En Comú Podem i número sis de la candidatura per la demarcació de Barcelona, Joan Mena, ha advertit que "les eleccions no només decidiran el futur govern espanyol, sinó que també hi ha en joc els drets socials i els drets de Catalunya". Mena ha presentat el lema de campanya, Un vot com una casa, amb el qual la formació vol transmetre que el seu vot "val per tres": defensar el dret a l’habitatge, impedir l’entrada de la dreta i l’extrema dreta al Consell de Ministres i continuar impulsant polítiques socials.
El candidat ha reivindicat mesures aprovades durant els darrers anys, com l’increment del salari mínim interprofessional, la revalorització de les pensions d’acord amb l’IPC o la protecció de la immersió lingüística. En aquest sentit, ha defensat la continuïtat d’un executiu progressista a l’Estat per "continuar defensant els drets de la societat". Una de les qüestions que Mena ha situat al centre de la campanya és la dificultat d’accés a l’habitatge, especialment entre els joves, la gent gran i les famílies amb rendes més baixes, i assenyala els grans tenidors com a grans responsables de la situació actual. "Tenim un problema brutal a Sabadell, a Catalunya i a l’Estat", ha afirmat. "Ho vam veure durant la jornada d'ahir", agrega. En matèria fiscal, des de Comuns-Front Ampli també aposten per incrementar els impostos a les grans fortunes i reduir la pressió fiscal sobre els col·lectius més vulnerables.
Mena fixa com a objectiu del partit "arribar al 10% dels vots" i, fins i tot, superar aquest percentatge. Segons el candidat, assolir aquesta fita seria determinant per incrementar la representació parlamentària de la coalició i facilitar la continuïtat d’un govern progressista. "El PSOE no governarà en solitari, i concentrar el vot a Comuns-Front Ampli és una manera de blindar un govern progressista", ha assegurat.
Finalment, Mena ha assegurat que els comuns afronten l’acord entre Podem i Esquerra Republicana "amb normalitat", però ha subratllat que "el vot útil a l’esquerra és el de Comuns-Front Ampli". Tot i això, ha garantit que les diferències electorals no afectaran la coalició municipal a Sabadell. "Continuarem treballant amb la màxima normalitat amb els companys i les companyes de Podem perquè hem acordat que anirem junts a les pròximes eleccions municipals", ha afirmat, a tall de conclusió. Sembla, doncs, que el partit liderat per Colau emprèn les eleccions generals amb ganes de continuar lluitant per les polítiques socials i amb la intenció de frenar la pujada de la dreta i l'extrema dreta.