Tàndem Duo actuarà aquest divendres a les 20h a l’auditori de l’Acadèmia de Belles Arts. El duet està format pel violinista Roger Gich i el pianista Jordi de la Torre, que oferiran un programa dividit en dues parts: una que pretén posar en valor l’obra de dones compositores del passat i del present i una altra que passa obres del gran repetori de violí i piano del període clàssic romàntic.\r\n\r\nGich és un músic sabadellenc, docent entre l’Escola Municipal de les Arts de Santa Perpètua i el Conservatori Municipal de Barcelona. Com a intèrpret la seva activitat està focalitzada en el repertori orquestral i en la música de cambra amb les formacions Ensemble Candela, Quartet Drago i Tàndem.\r\n\r\nPer altra banda, Jordi de la Torre (Palma), que també resideix a Sabadell, és docent i fundador de l’escola Els músics de Gràcia i a l’Escola de Música i al Conservatori. Ha fet concerts com a solista i de cambra per tota Europa.\r\n