Fèlix Colomer és a punt d'entrar a la història de la televisió des de la seva ciutat preferida. Nova York acollirà dilluns a la nit la gala dels premis Emmy Internacional, en els quals està nominat per Temps mort. En el documental, una producció d'El Terrat per a 3CAT, el sabadellenc aconsegueix trobar Charles Thomas, l'estrella que va meravellar el bàsquet espanyol abans d'entrar en una espiral d'addicions autodestructives que van fer que tothom el prengués per mort. El cineasta competeix amb els documentals esportius Baila, Vini (Netflix, Brasil), The Philipstown WireCar Grand Prix (Sud-àfrica) i Tom Daley: 1,6 segundos (HBO Max, Regne Unit).
No és fàcil, però és factible guanyar. "He vist el documental del Regne Unit sobre el saltador de trampolí i és una molt bona història. Però sobretot m'han parlat molt bé del documental sud-africà, tot i que encara no l'he vist perquè no es troba enlloc. El documental sobre Vinicius és una porqueria, només cal veure la nota que té a Filmaffinity, un 1,9", comenta Colomer.
A diferència d'altres guardons sobre el cinema, el jurat és especialitzat: "Al premi sobre documentals, voten experts sobre documentals. Això està bé perquè, en altres premis, com els Gaudí, on jo soc acadèmic, em sento un farsant quan em fan votar sobre el millor maquillatge", se sincera.
El cineasta viu en un núvol durant tres dies: "Nova York és la meva ciutat preferida. Hi he pogut coincidir amb altres nominats del cinema espanyol que són els putos amos, els millors, com els directors d'Animal o l'Alberto Rodríguez, el director d'Anatomía de un instante", explica. Com a nominat, està convidat a un còctel, presentarà la seva pel·lícula en una taula rodona i, és clar, viurà amb emoció el sopar i la posterior gala dels premis". Colomer se sent emocionat perquè els seus pares han pogut viatjar a Nova York, també. De fet, el seu pare, Víctor Colomer, periodista jubilat del Diari de Sabadell, ha col·laborat en la investigació del documental per trobar Charles Thomas.
"Em fa moltíssima il·lusió, és clar, és el premi més gran a què he aspirat mai. Però el que realment és important és que és una oportunitat perquè Temps mort arribi a més gent i, qui sap, potser la descobreixen productors que la puguin portar a altres països", resumeix Colomer.
No seria el primer sabadellenc a guanyar el premi. Recentment, el 2024, el periodista i documentalista Raül Gallego Abellán va guanyar un Emmy Internacional per la fantàstica Punt de no retorn, produïda per 3Cat en col·laboració amb Kobukson Media. Són capítols curts en què Gallego, per exemple, s'infiltra en milícies palestines, mostra adults que contrauen matrimoni amb intel·ligències artificials o explora la ultradreta. Tot relatat sense intervenir-hi, narrat únicament amb la veu dels protagonistes.