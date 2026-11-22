El Front Ampli ha desplegat la seva artilleria electoral a Sabadell en un acte de campanya al mercat de Sant Joan, on unes 150 persones s’han congregat aquest diumenge per escoltar els principals representants de la coalició de cara a les eleccions del 29-N, amb veus com la del ministre de Cultura, Ernest Urtasun; el coordinador federal d’Izquierda Unida, Antonio Maíllo; el diputat Joan Mena; la número tres de la candidatura per Barcelona, Júlia Miralles, i la coordinadora de Podem Catalunya, Conchi Abellán, entre d’altres.
La formació, que agrupa 15 organitzacions, ha convertit la cita en una crida a la mobilització de la classe treballadora, amb la defensa dels drets socials, les pensions i les polítiques d’habitatge com a principals arguments per reivindicar la necessitat de continuar governant des de l’esquerra. Un acte precedit per una actuació musical reivindicativa, amb Gallo rojo, gallo negro, de Chicho Sánchez Ferlosio, una cançó vinculada a la resistència antifranquista, i també amb No hay tanto pan, de Silvia Pérez Cruz, Revolución, d’Amaral, i Bella Ciao. Un repertori que ha situat el míting en un to de reivindicació política i memòria històrica.
El portaveu de Sabadell En Comú Podem i exdiputat Joan Mena ha reivindicat la tradició obrera i de mobilització de Sabadell per apel·lar al vot progressista. “Fa molt goig veure aquest mercat de Sant Joan ple d’esperança i omplirem l’urna de vots pel Front Ampli”, ha afirmat, abans de repassar alguns dels episodis i noms que, segons ha defensat, han marcat la història de la ciutat. Mena ha reivindicat el Sabadell que va declarar la República, el de les vagues del metall, les mobilitzacions educatives i la vaga general del 1976, així com figures com Cipriano Martos, Toni Farrés i Dolors Calvet. També ha recordat l’Artextil, la Zona Hermètica, la UAB i la defensa de la immersió lingüística des de les escoles dels barris. “Sabadell obrer i de la classe treballadora, no vam ser espectadors de la transició, sinó protagonistes de les lluites i defensa dels drets”, ha reivindicat.
El líder ha insistit que la democràcia i les conquestes socials "han estat fruit de la mobilització popular" i ha advertit que el 29-N la majoria social no pot quedar-se al marge de l’avenç de la dreta. Mena també ha carregat contra el govern municipal de Sabadell, al qual ha retret que el Pla Local d’Habitatge estigui aturat des de fa dos anys. A més, ha criticat la proposta de portar cotxes i indústria al Ripoll, que ha qualificat de principal pulmó verd de la ciutat. “El 29 està en disputa el nostre futur. Hem de seguir avançant”, ha conclòs, cridant a votar pel Front Ampli a Sabadell, al Vallès i a Catalunya.
Urtasun alerta de les polítiques de la dreta
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha situat Sabadell com un dels motors històrics de les lluites socials i ha reivindicat el llegat de figures municipals com Toni Farrés. “La meva generació política va aprendre de meravellosos alcaldes. Toni Farrés va ser un d’ells”, ha recordat, defensant que les transformacions als municipis són imprescindibles per impulsar canvis a escala nacional. Urtasun s’ha mostrat convençut que la ciutadania tornarà a defensar els drets de la classe treballadora a les urnes i ha centrat bona part del discurs en les pensions i la reforma laboral. També ha lamentat que les reformes laborals del PP van perjudicar el país i ha reivindicat les mesures impulsades des del govern actual per garantir salaris i cotitzacions dignes. “Com garantir i protegir el sistema de pensions? Reforma laboral”, ha afirmat, insistint que la protecció del sistema passa per millorar les condicions de treball.
En la recta final de campanya, Urtasun ha demanat centrar els esforços a explicar les propostes de PP i Vox, que ha definit com un programa de retallades per a la majoria social. El ministre ha reivindicat els avenços assolits durant la legislatura, malgrat les discrepàncies amb els socialistes, i ha cridat a mobilitzar el vot davant el risc d’un govern de dretes.
L’altra intervenció destacada ha estat la d’Antonio Maíllo, coordinador federal d’Izquierda Unida i exdiputat del Parlament andalús, que ha apel·lat a la resistència davant el que ha descrit com un moment d’avenç reaccionari. "Ens conjurem en un exercici de resistència per anar a plantar cara a Feijóo i Abascal", ha proclamat. Maíllo ha assegurat que, malgrat el context polític, la dreta no ha aconseguit imposar-se del tot i ha posat com a exemples la continuïtat de l’educació i la sanitat públiques. "No ens han guanyat. No han guanyat perquè continuem tenint una educació pública, no han guanyat perquè tenim una sanitat pública que treu les urpes. I no guanyaran", ha afirmat.
El dirigent ha pronosticat que les eleccions del 29-N poden suposar "un accelerada històrica" per a les forces progressistes i ha comparat la situació amb la del Brasil, quan Lula da Silva va acabar imposant-se a Bolsonaro després d’una primera volta electoral favorable a aquest últim. Maíllo també ha advertit que el PSOE no pot afrontar en solitari el repte de frenar la dreta i ha defensat la necessitat d’una força com el Front Ampli. "No podem deixar sol el PSOE, hi hem de ser nosaltres, encara que governar amb el PSOE sigui tenir malsons cada nit. Però per això existeix el Front Ampli", ha ironitzat.
La número tres del Front Ampli per Barcelona, Júlia Miralles, ha centrat la seva intervenció en la desigualtat econòmica i la defensa del sistema públic de pensions. Ha alertat que a Catalunya hi ha 16 persones amb patrimonis superiors als 1.000 milions d’euros, una realitat que, segons ha denunciat, evidencia l’enorme distància entre les grans fortunes i la majoria de la població. La candidata ha reivindicat que les polítiques impulsades durant els darrers anys han reforçat el sistema i ha reclamat que cap pensió se situï per sota del salari mínim interprofessional (SMI).
La coordinadora autonòmica de Podem Catalunya i exdiputada del Parlament, Conchi Abellán, ha reivindicat la feina de la gent que sosté el país, especialment els treballadors i els autònoms, i ha agraït al Front Ampli la feina d’escolta i incorporació de les seves reivindicacions. Abellán ha defensat que els autònoms són imprescindibles i que necessiten suport institucional per poder tirar endavant els seus negocis. "Estarem al seu costat", defensa. En un dels moments més destacats de la intervenció, ha apel·lat directament al públic amb una pregunta sobre el futur polític de la formació: “No teniu ganes de ver a Ada Colau com a ministra d'habitatge?”.
L’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos també ha intervingut per reivindicar les polítiques socials i alertar del que considera un retrocés en drets si la dreta arriba al govern. Campos ha advertit que una part de l’electorat pot acabar votant PP i Vox sense ser conscient de les conseqüències i ha recordat que Vox ha votat en contra de la pujada de les pensions en quatre ocasions, segons ha assenyalat. “Després vindran las lamentacions”, ha alertat, defensant que el Front Ampli és l’única garantia per mantenir les polítiques progressistes.
Amb aquest missatge, el Front Ampli ha tancat l’acte de Sabadell amb una crida a mobilitzar l’electorat progressista i a convertir el 29-N en una resposta a l’avenç de la dreta. La coalició ha reivindicat les conquestes socials assolides durant els darrers anys i ha situat la defensa dels serveis públics, les pensions, l’habitatge i els drets laborals al centre del seu discurs de campanya.