El 'dia D' ja ha arribat a Badia: "És l'obra de retirada d'amiant més gran mai feta a Europa"

"Semblen astronautes", comentava un grup de veïns observant l'escena del carrer de Porto. A l'altura del número 19, a la part de l'edifici que mira les obres d'ampliació de la zona oest, els primers treballadors s'enfilaven per la façana del bloc de pisos. Badia ha arrencat aquest dimecres la primera fase de la retirada de l'amiant de 127 comunitats. En les hores prèvies, l'empresa encarregada havia descarregat el material necessari, abans de posar-se en marxa. "Ho tenim tot tancat i toca esperar. Nosaltres només tenim un tub. Altres edificis tenen teulades i serà més complex", deia el José Calero, un dels residents dels immobles on s'actua.
La recepta està ben apresa: paciència i seguir els consells que s'han repetit durant les reunions entre administració, empreses i veïns. "Justament, aquí, fa temps que vivim amb obres per la construcció de la nova zona d'activitat econòmica. A nosaltres ja ens havien tret l'amiant quan es van fer obres a la façana", exposa Tania Pozo al menjador de casa seva. Pel balcó, veu en primer pla els operaris, equipats amb vestits de màxima seguretat. A peu de carrer, el veïnat celebra el pas endavant, conscient que el repte és majúscul. "Això serà llarg. I encara faltaran alguns balcons amb amiant", avisa Antonio Cecilia, propietari d'un immoble al carrer de Saragossa. Pedro Álvarez també expressa una barreja d'emocions, entre la satisfacció i la prudència. "Fa temps que s'hauria d'haver fet, però està clar que és un pas necessari per al desenvolupament de Badia", sintetitza.
La pressió de la ciutadania ha estat clau per avançar. "Sempre diem que darrere d'una reivindicació veïnal hi ha una resposta institucional a Badia. I això és el millor exemple del que som", sosté l'alcalde, Josep Martínez Valencia. El pacte de ciutat, destaca, ha fet possible l'inici de les obres. "Hem trigat perquè hem estat obrint pas. Hem intentat fer una cosa que ningú havia fet". En un primer moment, criden l'atenció dels presents algunes pràctiques, com si remullessin la paret. "S'impregna un producte per seguretat en cas de trencament del material", especifica el polític. L'expectació mediàtica ha marcat les últimes hores. Els mitjans s'acosten a l'Ajuntament per conèixer els detalls d'una operació sense precedents a Catalunya. "És l'obra de retirada d'amiant més gran mai feta a Europa. 355 tones que retirarem entre avui i abans que comenci l'estiu. Ara han començat les tasques d'un dels contractes, que és el que retira les canonades de ventilació. Al novembre, està previst que es facin els altres dos, en galeries i altres canonades", puntualitza el batlle.
El president de l'Associació de Veïns, Juan José Díaz, resumeix el sentiment generalitzat. "Estem contents a tots els nivells, després de la lluita que vam iniciar fa tretze anys. En fa cinc que es van aprovar els 4,5 milions d'euros per a la retirada, quan va venir Pere Aragonès. És temps d'espera per poder-ho començar. Però és emocionant i era una urgència", manifesta. L'entitat ha estat present en les trobades amb els propietaris i prometen continuar sent un actor important, posant deures pendents. "Ara es netejaran 127 comunitats, però encara hi ha 38 més on caldrà canviar totes les cobertes. Això no té assignada la inversió, i caldrà lluitar-ho", diu.
De moment, Martínez apunta que la primera intervenció s'orienta als pisos amb més degradació. "Resten les 38 comunitats i estem treballant amb al Generalitat. És cert que no hi ha consignació pressupostària, però el Parlament va aprovar la llei per a l'erradicació i hi ha el compromís del president Illa per arribar fins al final a Badia. Estem treballant amb altres administracions i volem aprendre de tot allò que no hem fet tan de pressa com voldríem. Som conscients que és un procés lent, amb empreses limitades i molts protocols". L'objectiu és inequívoc: arribar a l'estiu amb la primera fase finalitzada. L'adeu a l'amiant es veu com un motor de transformació de l'espai públic d'una ciutat que vol tornar a ser exemple a casa nostra.