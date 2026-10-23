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L’Audiència Nacional aplica l’amnistia i arxiva el cas dels CDR de l’operació Judes

Sabadell

El tribunal s’empara en la sentència del TJUE que va apuntar que els fets "no suposen greus violacions de drets humans"

  • Façana de la seu de l'Audiència Nacional
Publicat el 23 d’octubre de 2026 a les 13:05
Actualitzat el 23 d’octubre de 2026 a les 13:13

L’Audiència Nacional (AN) ha amnistiat els dotze membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme en el marc de l’operació Judes. Entre ells hi ha quatre sabadellencs: Jordi Ros, Xavi Duch, Clara Borrero i David Budria. En una interlocutòria aquest divendres, el tribunal ha acordat el sobreseïment i arxiu de la causa emparant-se en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del juliol, que va avalar l’aplicació de l’amnistia als encausats. En el text, l’AN recorda que el TJUE va sentenciar que els fets investigats “no suposen greus violacions intencionades e drets humans”. La causa de l'operació Judes afecta dotze persones que s’exposaven a peticions d’entre vuit i onze anys de presó per delictes de terrorisme. Aquest mes d'octubre, la fiscalia de l’Audiència Nacional (AN) ja havia demanat amnistiar els dotze integrants.

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