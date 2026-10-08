ARA A PORTADA
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Cultura i oci Fèlix Colomer: "Jordi Pujol era un enamorat de Badia, encara que ningú el votés" Guillem Plans Roca
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Sabadell FOTOS | Matalassos, deixalles i fogueres: preocupació veïnal per un solar ocupat a tocar de la Gran Via Marta Ordóñez
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Esports Tres del Club Natació i una sabadellenca, en el programa 'Objectiu Final Olímpica 2028' de la RFEN Marc Segarra Rodríguez
La fiscalia de l’Audiència Nacional demana aplicar l’amnistia als CDR investigats en l'operació Judes
Sabadell
El tribunal va donar deu dies a les parts perquè es pronunciessin sobre l’aval del TJUE a la llei