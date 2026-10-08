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La fiscalia de l’Audiència Nacional demana aplicar l’amnistia als CDR investigats en l'operació Judes

Sabadell

El tribunal va donar deu dies a les parts perquè es pronunciessin sobre l’aval del TJUE a la llei

  • Seu de l'Audiència Nacional, a Madrid -
Publicat el 08 d’octubre de 2026 a les 19:20
Actualitzat el 08 d’octubre de 2026 a les 19:27

La fiscalia de l’Audiència Nacional (AN) ha demanat amnistiar els 12 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el ministeri fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala l’aplicació de l’amnistia als acusats. El passat 28 de setembre, l'Audiència Nacional va donar deu dies a les parts perquè es pronunciessin respecte a les conseqüències que tenia la sentència del TJUE en el procediment dels CDR.

L’AN va aturar el procediment el 2024 per plantejar una qüestió prejudicial davant el TJUE, a qui va demanar que es pronunciés sobre si l’aplicació de l’amnistia contradeia el dret comunitari sobre la directiva antiterrorista. Luxemburg va resoldre que l’amnistia no “menyscaba” aquest dret i va deixar en mans de l’AN aplicar l’amnistia als CDR.  Entre ells hi ha quatre sabadellencs: Jordi Ros, Xavi Duch, Clara Borrero i David Budria.

Després de la sentència del TJUE, els acusats han exigit a l’AN aplicar de “forma immediata” la llei. Aquest juliol, les defenses dels dotze CDR van presentar cinc escrits diferents per desencallar els processos oberts contra els activistes. “Qualsevol endarreriment només respondrà a la voluntat d’escarni contra els 12 independentistes”, van afirmar els advocats d’Alerta Solidària.

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