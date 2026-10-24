ARA A PORTADA

Els Bombers intervenen pel col·lapse parcial del sostre d’una casa al carrer de Còrsega

Sabadell

Una dotació es va desplaçar divendres a la nit al barri de Ca n’Oriac per revisar l’immoble, sense que constessin persones ferides

  • L'actuació dels Bombers al carrer de Còrsega -
  • L'actuació dels Bombers al carrer de Còrsega -
  • L'actuació dels Bombers al carrer de Còrsega -
  • L'actuació dels Bombers al carrer de Còrsega -
  • L'actuació dels Bombers al carrer de Còrsega -
  • L'actuació dels Bombers al carrer de Còrsega -
Publicat el 24 d’octubre de 2026 a les 17:20

Una dotació dels Bombers va intervenir aquest passat divendres 23 d’octubre, a les 22.01 h, al carrer de Còrsega, al barri de Ca n’Oriac, després de rebre un avís per un possible col·lapse d’un habitatge antic.

En arribar al lloc, els efectius van comprovar que s’havia esfondrat parcialment el sostre de la casa, d’una sola planta. Els Bombers van revisar l’immoble i van retirar elements de fusta afectats per l’esfondrament. Segons la informació facilitada, no constaven persones ferides.

Durant l’actuació, també es van tallar els subministraments d’aigua de l’habitatge com a mesura preventiva.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: 

  • L`actuació dels Bombers al carrer de Còrsega
  • L`actuació dels Bombers al carrer de Còrsega
  • L`actuació dels Bombers al carrer de Còrsega
  • L`actuació dels Bombers al carrer de Còrsega
  • L`actuació dels Bombers al carrer de Còrsega
Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades