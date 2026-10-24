ARA A PORTADA
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Sabadell Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura: "Som a la fase final de la PPA i demanem un últim esforç" Pilar Màrquez
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Esports El CE Sabadell, a recuperar les bones sensacions en la tornada a casa Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell La Policia Municipal de Sabadell tindrà dues furgonetes per combatre l’incivisme Albert Acín Serra
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Montcada i Reixac Pujar a l'escenari per primer cop després de la jubilació: "És com si fossis una altra persona" Marc Béjar Permanyer
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Badia del Vallès Illa es compromet a retirar tot l’amiant de Badia: “La segona fase es farà” Albert Acín Serra
Els Bombers intervenen pel col·lapse parcial del sostre d’una casa al carrer de Còrsega
Sabadell
Una dotació es va desplaçar divendres a la nit al barri de Ca n’Oriac per revisar l’immoble, sense que constessin persones ferides