El CE Sabadell comença el seu camí a la Copa del Rei

[EL PARTIT HA ESTAT SUSPÈS PER LA TRAGÈDIA FERROVIÀRIA DE TOLEDO]
La lliga passa a un segon pla per unes hores. El CE Sabadell debuta aquest dimecres (19 h) a la Copa del Rei, en la primera ronda al camp de l'Utebo, conjunt de Segona Federació. Els arlequinats busquen començar la setmana de doble desplaçament amb una victòria que permeti continuar endavant a la competició del K.O. "El discurs és el mateix. Competir és un hàbit i no volem desaprofitar cap oportunitat de seguir evolucionant. És evident que és una setmana molt exigent i l’hem d’afrontar com a equip", diu Ferran Costa en la prèvia del duel.
I és que el Centre d'Esports, després de jugar a Saragossa, no tornarà a Sabadell i viatjarà cap a Albacete per a afrontar la jornada de Lliga Hypermotion de dissabte. Unes noves 'colònies' per la geografia espanyola. "Ens agrada estar junts, lògicament pels que tenen família i fills és complicat logísticament, però al final és la competició. Cadascú ho passa a la seva manera i sabem que serà demandant mental i físicament", apunta.
Un oportunitat per als menys habituals?
De fet, l'inici de la Copa arriba en un moment complicat pel que fa a l'estat de la plantilla. Les baixes s'han acumulat en les últimes setmanes i això pot condicionar la preparació per a un doble partit amb pocs dies de diferència. "Lògicament, prefereixo tenir tot l'equip disponible, però és molt complicat que això passi. Tenim un estil que ens fa anar al límit i entenem les lesions com a part del joc. Vull veure com participen alguns jugadors i quin partit som capaços de fer", assegura el tècnic, que ha fet viatjar també dos jugadors del filial amb l'expedició i podrien ser de la partida a Utebo.
La previsió és que alguns dels futbolistes amb menys minuts puguin participar en l'eliminatòria. Figures com Yanis Rahmani, Obolskii, Eneko Aguilar o Owusu podrien tenir la seva oportunitat. "És una bona ocasió per repartir minuts en els dos partits que tenim. Hem de controlar les càrregues i ho farem com toca. També tinc ganes de veure com respon tothom", reconeix. Fins i tot hi podria haver canvi a la porteria, amb José Ortega o Marc Vidal sortint d'inici.
Un rival i un estadi d'exigència
Al davant estarà un Utebo que es troba consolidat a Segona Federació. Ha disputat el play-off d'ascens les quatre temporades en què ha competit a la categoria, totes com a quart classificat i caient a la primera ronda. Enguany, comparteix grup amb els equips catalans en el grup 2 de la categoria, però l'inici no ha estat gaire bo. Es troben catorzens, en zona de descens, i només han guanyat un partit, al camp de l'Olot. Com a locals, a Santa Ana, encara no han aconseguit cap triomf: tres empats i una derrota contra el Reus.
"Espero un partit molt demandant en un camp que dominen bé. No importen les categories ni hem de sortir amb la sensació que s'ha de demostrar res. Hi ha un partit que tots dos volem guanyar perquè volem passar de ronda. Hem d’estar preparats i jugar a fer bé les coses", analitza Costa. L'estadi aragonès, per cert, és de gespa artificial. Ja s'ha entrenat a Olímpia el Centre d'Esports per a adaptar-se. "Fa dues temporades, s’anava a jugar a aquests camps i no passa res. El que hem de fer és imposar-nos al rival des de la competitivitat i l’acció a acció", apunta. Un rival exigent i un partit inèdit per obrir la Copa del Rei.