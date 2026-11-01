El grup de rock que va vendre els ossos per comprar instruments

Hi ha qui es compromet a donar el cos a la ciència. I un pas més enllà hi ha Los Watts, el grup de rock de Sabadell que va vendre els seus ossos a una senyora per 112.000 pessetes per comprar-se guitarres elèctriques noves.
La història de la banda de música, narrada pel cineasta Nando Caballero a Los Watts, rock als ossos, arribarà el 5 i 7 de novembre al festival internacional de cinema IN-EDIT de Barcelona. El 21 de novembre, el documental es podrà veure a Sabadell, a l'All Associació (carrer Bonavista 188).
El grup va néixer el 1964 a la Creu de Barberà, format per Antonio García Romera, Joaquín Catalán, Ángel Guardia, Juan Navarro Montoya i Buenaventura Fabregó. "Era un grup d'extrarradi sorgit d'una època en què l'onada del rock ja ha arribat dels Estats Units, és viral i sorgeixen bandes com bolets. A Sabadell, també neixen Los Duendes o Los Wattusi. Però Los Watts eren els únics que van treure àlbums i es fan famosos perquè surten a la revista Fans, que tenia dimensió estatal i a Llatinoamèrica. Tots els adolescents aficionats a la música la compraven", explica el director.
Van sortir al número 34 de la revista de música, el 1966, amb el titular: "The Watts venen els seus ossos per comprar guitarres elèctriques". Segons la llegenda, els havia comprat una senyora per a una facultat universitària després que morissin. "Els van batejar com a olives farcides, perquè no tenien os", riu Caballero. L'anècdota, que no era res més que una maniobra de màrqueting, els va portar per ràdios de tot arreu. Aquell mateix any van tornar a ser notícia. A Terrassa, el grup de rock Egar's van tocar durant 24 hores seguides. Ells van voler batre el rècord i van tocar durant 25 hores seguides al Club Juvenil de la Creu de Barberà.
"És una de les bandes més populars dels anys seixanta i, paradoxalment, una de les més oblidades", explica Caballero. Los Watts van fer temporada al local Al Rojo Vivo, a Can Picafort, a Mallorca. "S'ha de tenir en compte que, en aquella època, qualsevol bar, local o hotel que volgués música, havia de contractar un grup de música. Després tot canvia, quan la tecnologia musical avança i arriba la música disco", explica el director.
El grup de rock no va viure gaires anys més. La seva història acaba el 1968, després que tots els membres fossin cridats al servei militar. "Després d'això, es posen a treballar. Va passar amb molts grups de música. Els pares no volen un fill amb grenyes que toqui rock, volen que treballi al banc", explica el director.
A través de Los Watts, el documental retrata una època musical sencera, perquè el cas de Sabadell explica el de moltes altres ciutats. El fil conductor de la història és el Franc Guardia, fill de l'Àngel, un dels membres del grup, que segueix tot el rastre que va deixar la banda. Es teixeix un diàleg entre el passat i el present: "És un viatge íntim que connecta memòria, identitat i música", comenta Caballero.
En aquest documental hi apareixen, també, Ramona Condal, Antonio García, Ventura Fabregó, Joaquim Catalán, Juan Navarro, Pere Massagué, Jaume Barberà, Pep Abella, Robert Cantó i Lluís Caralt. Nando Caballero és director de films com Eva i Bea (2025) i de documentals musicals com Badia Rock City (2016), The Miracle Boy (2017) o Sonido Mosca (2019).