Sense violins les punyalades no fan por

Sense els violins aguts i inquietants, esmolats com les pertorbadores ganivetades a la dutxa, ningú no recordaria l’escena més icònica de Psicosi (1960), la pel·lícula que Bernard Herrmann va musicar per a Alfred Hitchcock. L’Orquestra Simfònica del Vallès encara farà viure més intensament el moment cinematogràfic, ja que interpretarà en directe la banda sonora mentre es projecta la pel·lícula sencera, aquest divendres 30 d’octubre a les 20h a la Faràndula.
“Sabies que, en un primer moment, Hitchcock no volia música a l’assassinat de la dutxa? Però Berrmann la va compondre igualment i li va agradar tant que no li va quedar més remei que deixar-la”, comenta Òscar Lanuza, director general de l’Orquestra Simfònica del Vallès. Psicosi no hauria marcat la història del thriller sense aquesta banda sonora de corda. “És una pel·lícula que no s’entén sense la música. És un personatge més que guia el suspens i subratlla una atmosfera psicològica opressiva”, explica.
Hi ha molts moments icònics de la pel·lícula gràcies a la banda sonora, començant pels crèdits, que cobraran força amb les desenes de músics de l’orquestra, dirigits per Julian Bigg. Entre altres curiositats del film, Lanuza destaca que Hitchcock va optar pel blanc i negre, tot i que ja hi havia cinema en color, perquè la pel·lícula “tingués més força i un ambient especial”. També ressalta que el tàndem entre director i compositor és tan icònic com Steven Spielberg i John Williams. Per altra banda, “és una pel·lícula que Hitchcock va tirar endavant sense cap gran estudi a darrere, amb molts mitjans propis.
El film es projectarà en versió original amb subtítols en català, sense pausa. Les entrades per a la platea de la Faràndula gairebé estan esgotades, però se’n poden aconseguir al pis a partir de 20 euros i a l’amfiteatre, per 14 euros. L’endemà, dissabte 31 d’octubre, la mateixa projecció amb banda sonora es portarà al Palau de la Música, amb entrades a partir de 46 euros. Diumenge serà a la Factoria Cultural de Terrassa, per 12 euros. El clàssic de terror vol ser un pla perfecte per a qui vulgui celebrar Halloween.
"Normalitzar la música simfònica"
La Simfònica del Vallès programa cada any uns quants concerts cinematogràfics, com els de Com ensinistrar un drac i Star Wars de Nadal l’any passat. També concerts dedicats a la música de Hans Zimmer i John Williams, entre altres compositors molt coneguts. “Aquesta línia simfònica, sens dubte, acosta l’orquestra a moltíssims espectadors amb un rerefons cultural molt divers i de generacions diferents”, comenta Lanuza, que afegeix: “És una manera de normalitzar la música simfònica, que estigui a l’abast de tothom, no només dels grans melòmans”.