El projecte d'una expansió urbanística previst per l'Ajuntament de Cerdanyola a la zona de la Pelleria ha obert una nova ferida entre consistoris. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, considera "del tot inacceptable" el "nou barri" que promou el seu homòleg cerdanyolenc en una zona limítrofa entre municipis. El projecte immobiliari apunta a un terreny a tocar del barri de can Magí de Sant Cugat. Segons les xifres que ha detallat el batlle, el projecte inclouria més de 1.100 habitatges i edificis de fins a sis plantes. Vallès lamenta que Cerdanyola no ha "compartit, treballat ni consensuat prèviament" la proposta amb l'Ajuntament de Sant Cugat.
"No podem acceptar que es planifiqui un nou barri de manera aïllada, sense una visió conjunta del territori i sense tenir en compte les conseqüències que aquesta decisió pot comportar per a la nostra ciutat". En aquest sentit, Vallès alerta que es tracta d'una actuació "de gran magnitud" que comportarà l'arribada de "milers de residents" i que tindrà "efectes directes" sobre la mobilitat, els accessos, els serveis i els equipaments de Sant Cugat, especialment, del barri de Can Magí. En un comunicat, el consistori santcugatenc subratlla que no qüestiona la "necessitat" de construir habitatge ni el desenvolupament dels municipis veïns, però defensa que qualsevol transformació urbanística d'aquest abast "s'ha de planificar des d'una visió compartida del territori i amb la màxima coordinació institucional". Els límits administratius entre municipis "no poden servir d'excusa per traslladar als veïns de Sant Cugat els problemes derivats d'una planificació urbanística unilateral", remarca.
L'alcalde ha traslladat aquesta "preocupació" als representants de l'Associació de Veïns de Can Magí, i ha demanat reunir-se amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per tractar, entre altres temes, el projecte urbanístic plantejat per Cerdanyola. L'Ajuntament també ha anunciat que presentarà al·legacions a la tramitació de la proposta. En l'àmbit administratiu, ja ha presentat un escrit a l'òrgan ambiental en el tràmit d'avanç del planejament sobre qüestions urbanístiques i competencials. Així mateix, el govern municipal ha anunciat que incorporarà les aportacions formulades pels veïns. “Utilitzarem tots els instruments administratius i jurídics al nostre abast”, defensa l’alcalde, “per oposar-nos a aquest projecte en els termes en què ha estat plantejat”.
La contundent postura no ha tingut, de moment, pronunciament de Cerdanyola. Tanmateix, no és la primera vegada que les dues administracions manifesten les seves diferències. Un dels exemples més recents s'ha escenificat amb l'encaix territorial de Bellaterra, que ha provocat un intercanvi d'acusacions entre els dos governs locals. Fins i tot, l'alcalde de Cerdanyola, Carlos Cordón, va titllar de "greu deslleialtat institucional" el gest de Sant Cugat, que va avalar amb un informe tècnic l'annexió de Bellaterra a Sant Cugat.