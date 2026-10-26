Les excavacions pels moviments estructurals al Monestir de Sant Cugat revelen una antiga torre romana del segle IV

El Monestir de Sant Cugat és un dels símbols de la comarca. En l'historial acumula diferents troballes que expliquen el passat del lloc. Les darreres excavacions al subsol –que es va posar en marxa el 21 de setembre passat– han descobert restes d'una de les torres angulars de la fortificació romana del segle IV, molt abans que es construís el primer claustre. En concret, s'ha trobat una part del nucli de la torre, amb massa de morter i pedra, i s'ha comprovat que els blocs de l'estructura exterior van ser espoliats.
L'excavació feta l'últim mes buscava l'origen dels moviments detectats a l'estructura del Monestir. Durant els mateixos treballs, també s'ha detectat una tomba individual que segueix el mateix patró que les tombes de davant la façana de l'església, fet que confirma el desenvolupament del cementiri alt-medieval. Una necròpoli del segle XI i principis del XII.
Les excavacions s'han focalitzat fins ara en el mur de la façana sud del Monestir, començant per la capella de Santa Escolàstica aprofitant que s'havia retirat el retaule per ser restaurat. Aquest pas previ va deixar al descobert diverses esquerdes que evidenciaven que l'edifici patia petits moviments estructurals. La direcció de l'obra, en una visita recent al recinte, va assegurar que els moviments estaven "controlats". L'actuació també inclou cales a la capella de Sant Benet i a la base del campanar.
El projecte d’obra ha estat elaborat per l’arquitecte Josep Lluís Ortega Blanco, i les excavacions, que s’han dut a terme aprofitant la retirada del retaule de Santa Escolàstica per a la seva restauració, s’han realitzat sota la direcció de l’arqueòleg Pere Lluís Artigues. "Les actuacions que hem fet a les cales són positives", destaca Artigues. "Segurament, aquesta torre no és la causa de les fissures, però es confirma que la torre és allà. Hem pogut tancar dues ales d'aquesta fortificació". Confirmar la banda nord obligaria a aixecar terres dins l'església i seria una actuació molt més complexa. L'actuació no ha finalitzat i deixa una de les quatre cales pendent d'obrir. "La feina arqueològica està pràcticament enllestida", tanca.