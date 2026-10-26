Sant Cugat demana a l'Estat la declaració de zona catastròfica

Els recents episodis de pluges torrencials han tingut un impacte molt important en llocs de la comarca com Sant Cugat, que abans de tancar l'octubre ja supera l'acumulat de precipitacions habitual de tot un any –uns 600 litres per metre quadrat–. La ciutat ha registrat jornades amb una gran acumulació d'aigua en poques hores, com la del 29 de setembre –71 litres per metre quadrat– o el 3 d'octubre, amb més d'un centenar de litres en 24 hores. Dades de l'Estació Automàtica del Meteocat al CAR que evidencien la magnitud del temporal, que va causar danys en diferents indrets.
Ara, l’Ajuntament ha posat en marxa actuacions d’urgència per valor de més d’un milió d’euros per afrontar les afectacions. L’alcalde del municipi, Josep Maria Vallès, va recordar la setmana passada que entre el 29 de setembre i el 6 d’octubre –quan van caure uns 200 litres per metre quadrat– es van gestionar 250 incidències arreu de la localitat. Les més greus es van concentrar al carrer Sant Jordi i entorn, per la inundació de baixos i aparcaments, i a la Floresta, les Planes i Sol i Aire.
Declaració institucional al ple
Per adaptar el municipi a “la nova realitat climàtica”, el consistori treballa en un nou pla d’acció, que comporta un desplegament de recursos important. La prioritat durant aquestes setmanes ha estat atendre a tots els afectats, anant, fins i tot, “molt més enllà de les competències municipals”, va dir Vallès. Igual que altres administracions de l’entorn, com Montcada i Reixac, Sant Cugat vol que l’Estat declari el municipi Zona Afectada Greument per una Emergència de Protecció Civil –el que es coneix com a zona catastròfica–, que permetria accedir a ajuts per danys personals, en habitatges i negocis, a beneficis fiscals i subvencions per reparar infraestructures. Per accedir-hi, cal aportar un expedient amb el detall de totes les afectacions. Mentre es treballa en el document, s'avança en una petició inicial a l’Estat amb el compromís de completar la resta de l’expedient.
En paral·lel, es treballa en una declaració institucional per portar divendres al ple que es traslladarà a la resta de grups municipals perquè hi facin les seves aportacions. L’Ajuntament ja ha començat a redactar un pla d’acció per augmentar la resiliència de la ciutat davant el risc d’inundacions durant el període 2027-2035. L’objectiu és reduir la vulnerabilitat del municipi, millorar les infraestructures de drenatge i sanejament, disminuir el risc de desbordament de rieres i torrents i reforçar la capacitat de resposta davant possibles emergències. El pla s’està estructurant en cinc grans eixos: coneixement i diagnosi del risc, restauració fluvial, modernització del drenatge i el clavegueram, adaptació urbana mitjançant Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) i millora de la governança i la gestió del risc.
Entre les actuacions a realitzar, es contempla la millora de la cartografia i la modelització de les zones inundables, la futura “digitalització” de la xarxa de rieres i clavegueram amb sensors de monitoratge, la construcció de dipòsits de retenció i basses de laminació, la recuperació de la capacitat hidràulica dels cursos fluvials i la implantació de sistemes d’alerta. De moment, el consistori ja ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un ajut per valor de 415.000 euros i té previst sol·licitar un segon ajut per valor de més de 700.000.