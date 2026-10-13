Les seqüeles del temporal: rècords a les estacions del Meteocat i neteja ferroviària a contrarellotge

Les darreres precipitacions es noten a la comarca. Sant Cugat, a més d’Espolla, la Roca del Vallès o Roses, són alguns dels municipis catalans on aquest 2026 s’ha registrat un nivell superior al 70% més de pluges que un any regular. A la localitat santcugatenca ja se superen els 650 litres en el balanç anual, quan habitualment no s’arriba als 400. Un increment del 24%, amb dos mesos i mig al davant abans de tancar l’exercici. Les conseqüències dels aiguats al Vallès Occidental i en altres punts del país encara es noten avui.
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs –amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs–, però també en diferents punts dels Vallesos. Adif informa que ha mobilitzat 29 equips o brigades de treball, amb més de 110 treballadors, i 71 unitats de maquinària i vehicles, entre camions cistella, grua, de transport i de materials, dúmpers i retrogiratòries. Les principals afectacions a la xarxa ferroviària s'han produït al túnel de plaça de Catalunya, l'R4 Nord, l'R1, l'R11, l'R2 Nord i l'R2 Sud. De fet, el servei entre Sants i Manresa va quedar aturat durant més 72 hores.
"Després de les darreres pluges intenses, continuem actuant als rius i barrancs afectats per retirar sediments, vegetació i restes acumulades i recuperar el correcte flux de l'aigua. Ja tenim cinc equips activats al Besòs, el Ridaura, el Vallès Oriental i Occidental", ha informat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un missatge a X. "Els pròxims dies ampliarem progressivament els equips i les actuacions, prioritzant els trams més afectats", ha reblat.
Esllavissades a l'R4 Nord
Adif ha precisat les principals afectacions ferroviàries després del temporal a Catalunya. Destaca la inundació al túnel de plaça de Catalunya, on es van necessitar tres bombes per extreure l'aigua acumulada a la infraestructura durant aproximadament unes 48 hores. A l'R4 Nord, la caiguda d'un arbre va provocar problemes entre Terrassa i Castellbell i el Vilar; l'aigua va arrossegar un balast en el tram entre Terrassa i Sabadell Sud; i es va produir una esllavissada que va afectar cablejat entre Sabadell Nord i Terrassa Est. En paral·lel, dues esllavissades de terra de grans dimensions –retingudes per malles de protecció– també van comprometre la circulació a l'R4 Nord entre Cerdanyola del Vallès i Montcada Bifurcació. Tot plegat, les seqüeles d'un temporal que encara es nota.