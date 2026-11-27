ARA A PORTADA
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Cultura i oci Les últimes reflexions i records de Teresa Cunillé, la gran intèrpret del teatre català Guillem Plans Roca
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Sabadell "És un deure com a societat": parlem amb alguns dels darrers votants per correu de Sabadell Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Jordi Turull (Junts), des de Sabadell: "El vot útil per Espanya acaba sent el més inútil per Catalunya" Aleix Pujadas Carreras
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Multen un regidor d'ERC de Santa Perpètua amb 450 euros per amenaces al portaveu de Cs
Santa Perpètua de Mogoda
La sentència considera provat l'ús d'expressions com "pallasso de TikTok"o "hipòcrita"