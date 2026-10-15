Reunió entre Ajuntament i escoles per defnir el full de ruta per a la climatització dels centres a Santa Perpètua

Santa Perpètua mou fitxa per la climatització de les escoles, després que la Generalitat no hagi inclòs cap centre del municipi entre els cent més prioritaris. L'últim ple ja va servir per escenificar el compromís per desemborsar 400.000 euros per la millora de les temperatures a les aules. Aquesta setmana, l'Ajuntament ha mantingut una primera trobada amb les direccions de les quatre escoles públiques i representants de les associacions de famílies dels equipaments per informar sobre la inversió prevista. Les parts hauran d'abordar les necessitats de cada espai per impulsar les accions que es considerin més pertinents amb el pressupost fixat després de la reunió a la Sala de Plens.
L'alcalde de Santa Perpètua, Joan Carles Mingueza, la regidora d'Educació, Ana Bajo, i el president de l'àrea de Territori, Acció climàtica i Desenvolupament local, Sergi Hernández, van exposar als representants de les comunitats educatives de les escoles Bernat de Mogoda, Can Filuà, La Florida i Santa Perpètua quins són els objectius del consistori i com es treballarà per assolir-los. De moment, l'executiu ja ha començat a treballar en la redacció de les bases per a la licitació de l'estudi de necessitats climàtiques de les escoles perpetuenques. Un document que contempla els mateixos punts que la Generalitat està fent servir en els seus informes del Pla Actualitza Clima.
A partir d'aquí, s'obren dos fronts de treball. D'una banda, des del govern local continuen reclamant a la Generalitat que els centres locals formin part dels projectes amb inversions del seu pla, ja que és l'administració que té les competències. Alhora, l'Ajuntament podrà començar a millorar algunes de les instal·lacions, en la mida que donin si aquests 400.000 euros aprovats en la sessió plenària del mes de setembre. L'objectiu municipal és que les millores siguin cofinançades per la Generalitat que és qui té totes les competències. "El Consistori no es podia quedar de braços plegats esperant a la Generalitat", assegura Bajo.