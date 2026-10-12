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Quatre ferits en un accident greu a l’AP-7 a Santa Perpètua de Mogoda

Santa Perpètua de Mogoda

Els Bombers van excarcerar dues persones atrapades, traslladades al Taulí

  • Accident de trànsit a Santa Perpètua, a l'AP-7 -
  • Accident de trànsit a Santa Perpètua, a l'AP-7 -
Publicat el 12 d’octubre de 2026 a les 09:38

Quatre persones van resultar ferides en un accident de trànsit entre dos turismes a l’AP-7 a l’altura de Santa Perpètua de Mogoda diumenge. Segons el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dos ferits van ser traslladats en estat greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres dos van anar a l’Hospital de Mollet en estat menys greu. Els Bombers van rescatar dues persones que havien quedat atrapades en un dels vehicles. El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre sis persones en total, dues de les quals no van necessitar assistència mèdica. Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat hi van desplegar cinc dotacions.

Segons el Servei Català de Trànsit, l’accident va afectar la circulació de l’AP-7 entre els quilòmetres 142,5 i 143, en sentit nord cap a Girona. Cap a dos quarts de nou del matí, el trànsit en aquest tram es feia per un únic carril obert i s’hi registraven retencions. 

 

  • Accident de trànsit a Santa Perpètua, a l`AP-7

 

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