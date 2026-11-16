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L’atenció pediàtrica de Santa Perpètua es trasllada al CAP La Florida

Santa Perpètua de Mogoda

En els darrers dies la població ha estat informada del canvi

  • CAP La Florida de Santa Perpètua -
Publicat el 16 de novembre de 2026 a les 12:51
Actualitzat el 16 de novembre de 2026 a les 12:52

L’atenció pediàtrica que fins ara es feia al CAP Santa Perpètua de Mogoda s’ha traslladat al CAP La Florida, ubicat al passeig de la Florida del mateix municipi. Segons explica el Departament de Salut en un comunicat, el trasllat respon a la voluntat de disposar d’un espai més ampli per a les consultes de pediatria, millorant d'aquesta manera la confortabilitat de les persones que són ateses i també dels i les professionals que presten el servei. A més, cal tenir en compte que el trasllat, que s'ha fet efectiu aquest dilluns, ha permès guanyar espai per a consultes d’atenció als adults al CAP Santa Perpètua de Mogoda, que suposa una millora significativa per a la ciutadania. La localitat disposa ara d’espais diferenciats: un, per a l’atenció a infants i, l’altre, per a adults.

Les consultes de pediatria s’han ubicat a l’espai del CAP La Florida que fins fa unes setmanes estava ocupat per la unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) Baix Vallès i que ara havia quedat buit. En els darrers dies la població ha estat informada del canvi. La decisió convenç l'Ajuntament. “Estem conformes amb aquest trasllat i creiem que serà una millora en l’atenció de la infància del nostre municipi. Tot i que suposarà un desplaçament a una part de la població, la zona del CAP La Florida disposa d’espais d’aparcament i és de fàcil accés”, expressa la regidora de Salut, Sandra Gómez.

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