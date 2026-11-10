S'acumulen les cartes a la Generalitat pels problemes a la xarxa d'autobusos

Les queixes envers la xarxa d'autobusos s'estenen a la comarca. Fa uns dies, l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans reclamava millores en l'e9, que pateix incompliments horaris i altres problemes derivats de la saturació a bord. Sagalés, l'empresa gestora, assenyalava la Generalitat de Catalunya, encarregada de dissenyar el desplegament. Fonts consultades del Departament de Territori afirmen que són coneixedors dels elevats nivells d’ocupació que es registren en determinades expedicions, especialment en dies feiners, i en fa un seguiment continuat. Per aquest motiu, expressen, la línia està inclosa en les actuacions analitzades en el marc del segon pla de xoc dels serveis regulars interurbans, que preveu mesures per incrementar la capacitat en els corredors amb més demanda.
Ara, qui alça la veu és Santa Perpètua, que recull el guant en l'e9. A més, s'afegeixen altres demandes en l'entramat de busos. Els usuaris han manifestat repetidament el seu malestar per un funcionament ineficaç. La reivindicació està encapçalada per actors com Santa Perpètua es mou. "Partim que, de base, hi ha poca freqüència. Hi ha línies com la que va a Sabadell que fa molta volta per arribar a Mollet. Són horaris que no es canvien des de fa molts i recorreguts que han quedat antics", analitza Adam Jiménez, portaveu de l'entitat. La lupa també es posa en el bus urbà. "No circulen o ho fan amb retards. No hi ha coordinació amb el servei de Rodalies", exemplifica.
El 4 de novembre, el regidor de Mobilitat, Albert Bonàs, es va reunir amb representants de la plataforma. Durant la trobada, el col·lectiu ha manifestat el seu malestar i la preocupació creixent. L’Ajuntament també vol coordinar aquesta reivindicació amb els consistoris de municipis veïns per sumar esforços i reclamar conjuntament millores en el servei. El responsable local ha enviat una carta a la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López, per traslladar formalment la queixa pel funcionament de les línies de transport públic interurbà que donen servei al nostre municipi, així com per sol·licitar-li l’adopció de mesures urgents que puguin resoldre i corregir la situació actual. El text remarca que el pla de xoc impulsat aquest 2026 –que ha de reforçar el desplegament a diferents línies del Vallès– s'ha demostrat "insuficient". "Sis mesos després de l’anunci i la seva presentació, continuem rebent queixes diàries d'usuaris del servei que se senten desemparats". La pilota està a la teulada del Govern català.
El cas de l'e9 no és aïllat. Les queixes que han arribat al consistori assenyalen també altres línies com la 201, 360, 345, o l'e10. Els pronunciaments constaten una saturació dels vehicles en hores punta, la manca de places, els retards habituals, els incompliments dels horaris i les expedicions que no es duen a terme. També s’han comunicat avaries freqüents. La situació s’ha vist agreujada pel caos del servei ferroviari de Rodalies, especialment de la línia R3, sense servei des de l’octubre del 2025. Tot plegat ha comportat un increment de la demanda dels serveis d’autobús i ha contribuït a fer més evidents les mancances de capacitat i funcionament. “El servei d’autobusos interurbans i exprés és essencial per a la mobilitat quotidiana dels perpetuencs, especialment per als desplaçaments laborals, acadèmics i personals. Considerem imprescindible que es presti amb fiabilitat, garantint un nivell adequat de capacitat i puntualitat”, tanca Bonàs.