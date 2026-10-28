Més queixes pel desplegament dels autobusos: Palau-solità reclama millores urgents en l'e9

La xarxa d’autobusos continua acumulant demandes de les administracions local del Vallès. Després que la setmana passada l’Ajuntament de Barberà avancés el compromís del Departament de Territori per impulsar el servei directe fins a Barcelona abans d’aquest Nadal, ara ha estat el seu homòleg de Palau-solità i Plegamans qui ha mogut fitxa.
L’Ajuntament palauenc ha enviat una carta formal a la direcció del Servei Territorial de Transports de Barcelona de la Generalitat per manifestar la seva preocupació davant les deficiències detectades en el funcionament de la línia d’autobús interurbà e9, que connecta el municipi amb la capital catalana. El trajecte està gestionat per l’empresa Sagalés, que apunta a la Generalitat, titular del servei. De moment, fonts del Departament de Territori no s’han pronunciat sobre la queixa.
El consistori remarca que l’e9 és un “servei essencial” per a centenars de veïns que es desplacen diàriament a Barcelona. En els darrers mesos, ha crescut el malestar d’usuaris que denuncien incidències reiterades que afecten la qualitat i la fiabilitat del desplegament a la carretera.
Busos que passen tard o no paren
Entre les problemàtiques traslladades a la Generalitat destaquen la saturació dels vehicles en hores punta, els retards freqüents en determinades expedicions i diversos casos en què autobusos programats no han efectuat la parada o no han prestat el servei previst, deixant persones a terra.
Davant d’aquesta situació, el consistori considera necessari que l’administració titular del servei reforci els mecanismes de control i seguiment de la concessió i exigeixi a l’empresa operadora les mesures necessàries per garantir un servei adequat i eficient.
L’alcalde Oriol Lozano remarca que “el transport públic és un servei fonamental per garantir la mobilitat, la igualtat d’oportunitats i l’accés de la ciutadania als llocs de treball, als centres educatius i als serveis. No podem normalitzar situacions que generen incertesa i dificultats en els desplaçaments”.
Castellar posa la lupa al C4
Les crítiques pel funcionament de la xarxa de busos es reprodueixen en altres municipis de la comarca com Castellar, que també treballa per garantir el correcte funcionament del C4, que connecta amb El Balcó i Sant Feliu del Racó–en aquest cas, gestionat per Moventis–.