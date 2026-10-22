Bus directe de Barberà a Barcelona abans de Nadal

El bus directe entre Barberà i Barcelona és una d'aquelles reivindicacions que engreixen fa temps la llista de peticions de les administracions locals en matèria de mobilitat a la comarca. Ara, l'Ajuntament de Barberà celebra que el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, s’hagi compromès perquè la ciutat disposi d’un servei directe d’autobús amb la capital catalana com a molt tard aquest Nadal. El pas endavant s'ha adoptat en una reunió amb l’alcalde Xavier Garcés i el tinent d’alcaldia delegat en Mobilitat, Joan Muñoz.
Durant la trobada, l’alcalde i el tinent d’alcaldia han lliurat al secretari de Mobilitat i Infraestructures una carta adreçada a la consellera de Territori, en què exposen les dificultats que pateixen els usuaris del transport públic a la localitat barberenca. Un dels aspectes clau és la creació, "de manera immediata", d'una taula bilateral entre la Generalitat i l’Ajuntament per concretar i fer seguiment de les actuacions previstes. Fonts municipals assenyalen l'òrgan com un element crucial per definir com es traslladarà el desplegament acordat a la carretera. En paral·lel, des del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirmen que es treballa amb el consistori i les empreses concessionàries per estudiar horaris del servei i la disponibilitat de personal conductor i de vehicles per fer-ho possible. Qüestions que hauran de resoldre un cop celebrada la taula bilateral.
Millores insuficients
El maig del 2024 ja es van introduir millores a la línia A1, que va passar de dues a tres expedicions per hora. També es van aplicar millores el febrer del 2025 a la línia A2. Tot i aquests reforços, el servei continua sent insuficient per atendre l'alta demanda. Els autobusos de les línies A1 i A2, que a grans trets cobreixen la ruta Sabadell-Badia-Barberà-Barcelona, surten de la capital vallesana ja plens i passen de llarg les parades posteriors sense poder recollir les persones que esperen. Aquesta situació s’agreuja especialment a les hores punta, tant al matí com a la tornada. Una expedició directa entre Barberà i Barcelona hauria de descongestionar, de retruc, aquests altres serveis. En paral·lel, enguany també s'ha incrementat el nombre de sortides al B6, que arriba fins a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Les parts confien que la taula bilateral permetrà treballar conjuntament per abordar les necessitats de mobilitat de Barberà i fer seguiment dels compromisos adquirits. Entre les qüestions traslladades també hi ha la situació de les zones tarifàries, que fa que persones del sud de Sabadell es desplacin fins a Barberà per utilitzar serveis de la zona 1.