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Coneix si formes part d'una mesa electoral el 29-N a Barberà

Barberà del Vallès

L'assistència és obligatòria i no presentar-se a la mesa sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals

  • Eleccions a Sabadell, en una imatge de recurs -
Publicat el 02 de novembre de 2026 a les 12:52

L’Ajuntament de Barberà ha realitzat aquest dilluns el sorteig públic per designar les persones que ocuparan els càrrecs de les meses electorals de les pròximes Eleccions Generals. Les persones interessades poden consultar si han estat seleccionades a través del web municipal d’eleccions. La selecció determina qui haurà d’ocupar els càrrecs de president o presidenta i vocals de les meses electorals, així com les persones suplents corresponents.

Les persones que vulguin saber si han estat seleccionades poden consultar-ho en aquest enllaç, introduint-hi el número del DNI. Les persones que formin part de les meses electorals rebran una indemnització de 75 euros per la jornada electoral. Cal recordar que l'assistència és obligatòria i que no presentar-se a la mesa sense una causa justificada pot comportar responsabilitats penals, amb possibles penes de presó o multes.

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