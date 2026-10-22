La climatització de les escoles dispara la temperatura del ple a Barberà

La reivindicació de les famílies de Barberà per les altes temperatures registrades a les aules ha marcat el ple d'octubre. Tot per Barberà ha recollit el guant, presentant una moció que va exposar la portaveu Sílvia Fuster. El text demana garantir la climatització de tots els centres educatius, després que la Generalitat no hagi inclòs cap equipament barberenc en el Pla Actualitza Clima. “Els infants i joves de Barberà també tenen dret a estudiar en condicions adequades”, va sostenir. La moció recorda que el pla d'actuació municipal (PAM) del govern local –PSC i ERC– ja preveia diferents accions en matèria climàtica, com la instal·lació de ventiladors o la creació de més espais d'ombra i refugis climàtics. Amb tot, els grups municipals coincideixen a demanar anar més enllà. Cal, diuen, una estratègia integral: “planificació, inversió, coordinació entre administracions i voluntat política”, va receptar l'exalcaldessa.
El to va anar pujant a mesura que es van anar sumant intervencions dels portaveus de la resta de formacions, que demanen moure fitxa amb celeritat per no quedar fora de les inversions de la Generalitat. L'oposició lamenta que no s'hagin abordat accions significatives per fer-hi front, acusant l'executiu local de moviments “poc ambiciosos”. El regidor d'Educació, Daniel González, va defensar la gestió feta amb pes de la política local. “Tenim clar que ho hem de fer des de l'Ajuntament”, recordant les partides pressupostàries destinades a aquesta carpeta. La moció va ser aprovada amb el vot favorable de tots els partits menys l'EAB-CUP, que es va abstenir, malgrat compartir el neguit per la situació a les escoles, en considerar el debat un punt “electoralista”.
La qüestió va comptar amb la intervenció al ple de la Comissió Climàtica de l’AFA de l’Escola Marta Mata, que ha liderat la lluita en el passat. La portaveu Ana Isela Segundo Pérez va posar en dubte que l'Ajuntament hagi mogut fils perquè la Generalitat tingui coneixement de la situació real dels centres barberencs. Lamenten que les actuacions en l'equipament, amb la licitació dels tendals del pati pendents, la climatització del gimnàs i altres intervencions com la prova pilot amb quatre aparells portàtils de climatització (pingüins) resulten insuficients. A més, avisen del "deficient" estat d'algunes instal·lacions pendents de completar. “Poden entendre la nostra frustració? Volem solucions definitives”, va dir la representant.
González va repassar les respostes fetes sobre les peticions de les famílies, amb és d'una trentena de missatges per escrit sobre les consultes en diferents moments. El regidor va defensar el paper de la Comissió Climàtica al Consell Municipal d'Educació, un òrgan on tenen veu escoles i partits polítics. “No és un problema únicament de l'escola Marta Mata”, va remarcar, justificant els terminis de les obres i les actuacions en els equipaments davant les oportunitats que ha ofert la Generalitat al llarg dels últims temps. Amb tot, demana perspectiva per valorar les mesures aplicades, ajustades a les possibilitats de les instal·lacions i el marc normatiu vigent. En aquest sentit, va reivindicar el desembors de quatre milions i mig d'euros en el marc del pla local a les set escoles públiques de Barberà. Estimacions d'una despesa que no convencen una part de la comunitat educativa, que ha tornat a alçar la veu. La crispació es va fer evident i, finalment, les interrupcions del públic al ple van acabar amb l'alcalde donant per tancada la resposta del regidor i aixecant de forma abrupta la sessió.