Els residus que no es reciclen es redueixen un 25% a Barberà

Com tots els canvis, l'impuls d'un nou model de gestió dels residus a Barberà genera opinions diverses entre els veïns. L'Ajuntament va posar en marxa el 24 de febrer passat un sistema de recollida basat en contenidors tancats amb identificació d'usuari, que es poden obrir utilitzant un clauer identificatiu –o mitjançant l'aplicació mòbil habilitada–. El replantejament buscava un salt per millorar el percentatge de reciclatge en un municipi que estava lluny dels objectius europeus –fixats en el 55%– després que el 2021 s'implementés el porta a porta domèstic. Avui, els formats conviuen amb el repte de fer escalar una recollida selectiva que se situa al voltant del 44%, tal com manifesten les darreres dades.
Ara, des del consistori remarquen que els resultats enregistrats entre els mesos de gener i setembre mostren una evolució positiva en totes les fraccions. És especialment destacat el canvi de la fracció resta –els residus que no es reciclen–. Segons els indicadors, hi ha una reducció continuada i estabilitzada d'unes 160 tones d'aquesta tipologia al mes si es compara el període de tardor i estiu amb el mes de gener. A principis d'any, es recollien 605 tones de fracció resta; al setembre, 444,76. Una prova de la millora en l'eficàcia del sistema.
Durant els primers mesos d'implantació, el percentatge de recollida selectiva va passar del 41,39% al gener fins al 55,45% al març. La situació actual, confien, dibuixa "una estabilització consolidada" en nivells alts del procés, "superant la fita històrica del 50%" –que caldrà confirmar en el balanç anual–. De moment, l'informe de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) presentat fa poques setmanes precisament valorava positivament la feina de localitats com Barberà, que ha experimentat un creixement en aquest camp. La implementació s'ha fet als barris de La Romànica, Casc Antic, Eixample-Can Llobet i Can Serra. Els contenidors que tenen obertura intel·ligent són els de residus orgànics, envasos i resta. Els dos primers no tenen limitacions d’obertura, mentre que el de la resta té un màxim de tres usos setmanals. Pel que fa als de paper i vidre, es mantenen oberts.
Diverses veus consultades de residents sostenen que la nova fórmula és positiva perquè contribueix a fomentar el reciclatge, malgrat detectar algunes mancances. Una d'elles, el límit d'obertures per a cadascun dels contenidors, que genera certs dubtes. Alhora, la disponibilitat d'un únic clauer per llar –tot i que també hi ha l'aplicació– complica en alguns casos la logística. Altres residents consideren que hi ha determinats carrers amb brutícia i acumulació de bosses d'escombraries fora dels contenidors –un incivisme que obliga a reforçar el servei de recollida–.
Fonts municipals consultades descarten per ara fer valoracions més concretes i advoquen per esperar un cop tancat el primer exercici sencer, en el primer trimestre del 2027. En un comunicat, l'Ajuntament reitera que el nou sistema amb identificació d'usuari ha assolit l'objectiu d'incrementar estructuralment la recollida selectiva i estabilitzar el resultat per sobre del 50%, reduint permanentment la fracció no reciclable en més d'un 25% respecte al gener.