Els canvis en el pla per climatitzar centres educatius obren un nou escenari per als ajuntaments

El Pla Actualitza Clima s'ha defensat des de la Generalitat com una eina clau per pal·liar els efectes de l'emergència climàtica en el món educatiu. Ara, el Govern català ha acordat flexibilitzar certs aspectes del document i ha introduït la possibilitat que els ajuntaments assumeixin l'execució d'actuacions de climatització en els instituts del seu municipi, i no només en les escoles. Segons l'executiu, l'objectiu és "agilitzar" les obres en tots els edificis. La qüestió ha ocupat la primera plana en el debat polític en municipis vallesans com Santa Perpètua o Barberà, on diversos sectors lamentaven que el pla no inclogués en la llista d'equipaments prioritaris cap espai local. Fonts consultades de l'Ajuntament barberenc expliquen que la recent mesura obre un nou escenari i genera alguns dubtes sobre com s'haurà d'intervenir.
"Encara no tenim tots els detalls de la modificació. Nosaltres ja hem fet tots els estudis previs per a les escoles i tenim un pressupost aproximat entre 580.000 i 800.000 euros per centre, en funció de les característiques i metres. Dilluns, ens han convocat a una reunió des de la Delegació del Govern per ampliar-nos informació. Ara mateix, no tenim contemplats els instituts, però sí llars d'infants, malgrat no que no rebin subvenció en el pla clima. Parcialment, són instal·lacions ja climatitzades", detalla el regidor d'Educació, Daniel González. Amb la nova perspectiva, l'objectiu es manté: agilitzar els processos. "Tenim dubtes perquè la propietat dels edificis d'instituts no és municipal. I tampoc sabem què passarà amb el manteniment. Qui tindrà la competència? Tècnicament, no tenim informació dels instituts. No sabem com estan, ni el seu historial de reformes...", manifesta.
El pla, que vol climatitzar les aules de 2.530 centres educatius públics d'arreu del país abans del curs 2030-2031, preveu que els ajuntaments interessats puguin assumir directament l’execució de les actuacions de climatització i avançar els recursos per finançar-les, que després seran retornats per la Generalitat –amb un reemborsament definitiu que podria allargar-se fins al 2037–. Alhora, també s'ha fixat l'ampliació del termini fins al 31 de desembre per sumar-se al pla mitjançant uns formularis d'expressió d'interès. Posteriorment, caldrà formalitzar un conveni de col·laboració entre el consistori i la Generalitat, que determinarà les condicions de retorn de la inversió avançada per cada consistori.
El desembors cobrirà el cost total de l'execució i dels estudis i projectes tècnics; les despeses de contractació de les obres, serveis i subministraments necessaris, i també l’import de les operacions d’endeutament degudament acreditades, incloent-hi els interessos i comissions. El Govern català també ha aprovat que la Generalitat col·labori en l'estimació del cost de les actuacions proposades. Així, un cop rebuda l'expressió d’interès, serà qui notificarà al consistori l'estimació del cost de l'actuació, perquè aquest pugui confirmar o desistir de l'expressió d'interès presentada. De moment, la reformulació del pla deixa les demandes locals en espera.