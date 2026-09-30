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Noves accions per evitar els abocaments il·legals a l'entorn del riu Ripoll

Barberà del Vallès

Barberà reforçarà el tancament del tram pròxim a la carretera B-140 per impossibilitar el pas de vehicles

  • Abocament a Barberà, a tocar del riu Ripoll -
Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 13:07

L'Ajuntament de Barberà prendrà un seguit de mesures per protegir i preservar l'entorn natural del riu Ripoll. Arran de la detecció fa uns dies d'un abocament il·legal en un tram proper a la carretera B-140 –que afectava tant el camí com la conca del riu–, el consistori actuarà per reforçar el tancament d'aquest espai. L'objectiu principal d'aquesta intervenció és impossibilitar que els vehicles tornin a fer servir aquest tram com a vial de pas, una pràctica que ha afavorit la reaparició d'abocaments de residus en aquest punt d'alt valor ecològic. Amb el tancament efectiu de l'accés, es vol blindar la zona i garantir la regeneració i la salubritat de la conca del riu. Des de la plaça de la Vila es recorda que abocar escombraries o residus en espais naturals és una pràctica "completament il·legal" que atempta contra el medi ambient i la salut pública. Aquestes accions estan tipificades com a infracció greu i comporten sancions econòmiques per a qualsevol persona o empresa que utilitzi els espais naturals com a abocador.

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