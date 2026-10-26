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Investiguen tres robatoris en habitatges de Barberà la nit de dissabte a diumenge

Barberà del Vallès

No consten persones detingudes en els successos

  • Policia Local de Barberà, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 16:35

El canvi d'hora del cap de setmana passat va estar marcat pels assalts en immobles a Barberà. Els Mossos d'Esquadra investiguen tres robatoris en habitatges que es van produir la nit de dissabte a diumenge, tal com han confirmat fonts de la policia catalana al Diari. Els fets van passar al barri de ca n'Estaper, amb poca estona de diferència. De moment, no consten persones detingudes en els successos, que han despertat les crítiques d'una part de l'oposició, que lamenta una sensació d'inseguretat creixent. El grup de Tot per Barberà ha denunciat els fets a través de les xarxes socials, on la seva portaveu, Sílvia Fuster, ha avançat que en el pròxim ple exigiran més seguretat, més presència policial i mesures concretes per evitar nous robatoris.

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