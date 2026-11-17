ARA A PORTADA
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Sabadell Les famílies a la Generalitat: "Els nostres fills s’estan quedant sense sortides i cal que es resolgui" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Sense excursions ni colònies a 44 escoles i instituts de Sabadell: "Sap greu, però és una mesura de pressió" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Entitats i Ajuntament de Sabadell reclamen aixecar les restriccions per la pesta porcina africana Aleix Pujadas Carreras
Reobre la Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà
Barberà del Vallès
Les instal·lacions es van tancar en el mes de juny per sotmetre's a una renovació del sistema de climatització