ARA A PORTADA
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Sabadell La sala on es decideix tot: així coordina el SEM les emergències que alerten els sabadellencs Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Un dia de servei a bord de l’helicòpter medicalitzat de Sabadell: “Cadascun és imprescindible, som equip i família” Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Anna Pintó (Trànsit): "La normativa dels patinets elèctrics és molt clara; una altra cosa és que es conegui prou" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Quins són els carrers de Sabadell amb més denúncies als conductors de patinets elèctrics? Jan Cañadell Puigmartí
Detinguts dos joves per l'agressió amb arma blanca a la Festa Major de Palau-solità
Palau-solità i Plegamans
Els individus van assaltar els dos menors ferits amb un ganivet arran d'una baralla