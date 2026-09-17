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Detinguts dos joves per l'agressió amb arma blanca a la Festa Major de Palau-solità

Palau-solità i Plegamans

Els individus van assaltar els dos menors ferits amb un ganivet arran d'una baralla

  • El 112, visible en un cotxe dels Mossos
Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 17:13

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Perpètua de Mogoda van detenir el 9 de setembre passat dos joves de 19 i 20 anys relacionats amb l'agressió amb arma blanca a dos menors durant la Festa Major de Palau-solità i Plegamans. Els fets van succeir el passat 28 d'agost, quan la Policia Local del municipi vallesà va rebre un avís sobre dos menors ferits amb un ganivet arran d'una baralla que hauria tingut lloc en el marc de la celebració del municipi. A conseqüència de les ferides, tots dos van haver de ser atesos en centres hospitalaris. Un d'ells presentava ferides a la cama i l'altre, a la part baixa de l'abdomen, que van requerir una intervenció quirúrgica.

Arran d'aquests fets, la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sabadell va iniciar una investigació en col·laboració amb la Policia Local de Palau-solità i Plegamans. Un cop fetes les indagacions pertinents, es va poder identificar els dos presumptes agressors, que van ser detinguts el 9 de setembre passat. Es tracta d'un home de 20 anys, a qui s'atribueixen dos delictes de lesions i un delicte d'homicidi en grau de temptativa, i d'un altre de 19 anys, detingut per un delicte d'amenaces. Tots dos arrestats van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Sabadell el 10 de setembre.

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