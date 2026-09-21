Intervenen 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda

La Policia Nacional ha intervingut 2.350 plantes de marihuana a l'interior d'una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, amb un pes total de 500 quilos. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i la venda de marihuana. Durant l'escorcoll, la policia va detenir tres persones per presumptes delictes de salut pública, frau del fluid elèctric i pertinença a grup criminal.\r\n\r\nL'operació va venir motivada per l'actuació de la Brigada de Policia Judicial de la Comissaria Local de Sabadell, que tenia oberta una investigació duta a terme des del maig passat, centrada en el cultiu i comercialització de marihuana. Com a resultat de l'entrada i posterior registre a la nau, es va poder constatar com a l'interior de l'immoble referit es trobava tota l'estructura de laboratori típica de cultius de marihuana. Finalment, aquesta actuació es va saldar amb la detenció de tres persones involucrades en els fets, totes elles per presumptes delictes de salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.\r\n