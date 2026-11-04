Quan els adolescents hi diuen la seva: 5.000 euros per dur a terme les idees dels joves a Santa Perpètua

No és habitual que els més joves agafin l'altaveu per reclamar millores per als seus municipis. El projecte Fènix de Santa Perpètua persegueix justament trencar amb la indiferència que sovint s'atribueix a molts adolescents. Fins al 15 de novembre, es poden presentar propostes a la quarta edició d'aquests pressupostos participatius orientats al col·lectiu d'entre 14 i 17 anys. "Ens implica a tots els joves i fa que cadascú pugui desenvolupar una idea organitzada, amb un sentit. He tingut amics que han aportat el seu granet i m'han demanat ajuda per organitzar-ho", diu Ona Compta, de 16 anys. Ella celebra que, més enllà del resultat, el format convida a una reflexió conjunta. Que s'acabi executant, a més, ho fa més estimulant. "Veus que ens en podem beneficiar tots", sosté.
La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, disposa d’una partida de 5.000 euros per al 2027. Els participants poden presentar una única proposta, que haurà de tenir un cost màxim de 1.500 euros, ser viable des d'un punt de vista tècnic i econòmic, respectar criteris ètics i legals i tenir interès públic i caràcter participatiu. També haurà de beneficiar el màxim nombre possible de joves. "De moment, no hem debatut què fer, però acostumen a sortir bones idees. Jo apostaria per alguna opció relacionada amb el teatre", diu Compta. Inés Galván dona suport al plantejament de la seva companya. "Alguna cosa en el món de la interpretació estaria molt bé. Fomentar una activitat per poder iniciar-se en el teatre, que, a més, uneix a molta gent", destaca.
En anys anteriors, s'han consolidat accions com la Crazy Party, una festa per arrencar l’estiu que ja ha viscut tres edicions. En l'última entrega, també van triomfar les propostes de la festa de Carnaval o una Pool Party. Però les possibilitats van més enllà de la gresca. Entre les darreres tries, hi ha la sortida a Port Aventura i un torneig de futbol sala. "Vaig participar en les dues primeres edicions. Ens van explicar a l'institut en què consisteix i amb el grup d'amics vam proposar fer el torneig de futbol, tot i que després l'organització la pot fer algú altre", detalla Eloi López, de 17 anys. El consistori ja ha enviat una carta personalitzada als perpetuencs nascuts entre el 2009 i el 2012. Els educadors de les regidores d'Infància i Adolescència i de Joventut estan passant pels centres de secundària a presentar el projecte, a les hores del pati i puntualment a la via pública.
Les activitats amb més suports seran les seleccionades i hauran d'estar liderades pel jove que l'hagi presentat, juntament amb el suport de l'equip d'educadores de La Promotora. L'espai jove acollirà el 27 de novembre l'Assemblea Fènix. Durant la trobada, els joves podran presentar i defensar les seves idees, escoltar les propostes de la resta de participants, debatre-les i votar les activitats que es duran a terme durant l'any que ve. La participació en l’assemblea és oberta a tothom, encara que no hagi presentat cap proposta. De moment, el tràmit es pot fer mitjançant les butlletes disponibles al Punt Jove, al Centre Cívic La Rambla i a la Biblioteca Municipal. També es podran tramitar a través d'un formulari en línia, enviant un whatsapp al 635 777 002 o per correu electrònic.