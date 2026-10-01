Santa Perpètua destinarà 400.000 euros per a la climatització de les escoles públiques

La temperatura a les aules s'ha convertit en un dels grans maldecaps de les diferents administracions implicades. A Santa Perpètua, el govern local ha mogut fitxa després que la Generalitat deixés fora els centres municipi en la llista d'actuacions prioritàries. L’alcalde Joan Carles Mingueza ha anunciat que l’Ajuntament destinarà una partida de 400.000 euros per a la climatització de les escoles públiques. El batlle va fer pública aquesta inversió en resposta a una pregunta formulada al ple de setembre en nom de les AFA i els centres educatius perpetuencs. El desembors es començarà a definir els pròxims dies conjuntament amb la comunitat educativa. El consistori convocarà les direccions i les associacions de famílies per començar a treballar en aquest projecte. La trobada servirà per establir un pla d’actuació adaptat a les necessitats vigents.
La representant de l’AFA de l’Escola Santa Perpètua Sara Carrascón va ser l’encarregada de formular la pregunta al plenari sobre les mesures que adoptarà l’Ajuntament i arran del programa Actualitza clima anunciat per la Generalitat, que no inclou cap escola perpetuenca entre les 100 primeres actuacions previstes. “Sabem que les aules estan patint unes temperatures infernals, els nostres infants han de patir-les i la nostra preocupació és creixent”, va manifestar. En aquest sentit, el batlle referma que “hem d’avançar en la climatització i no permetrem que ningú deixi enrere les nostres escoles”. La partida pressupostària s’havia aprovat en un dels punts de la mateixa sessió plenària.
Tot i que l’ajuntament assumirà el cost, Mingueza va assegurar que l'executiu municipal continuarà reclamant a la Generalitat la inclusió de Santa Perpètua en el programa de la Generalitat Actualitza Clima. El batlle va titllar “d'injustes” les previsions d'actuacions del Govern català perquè "hi ha infants i docents que passen a ser de primera i segona categoria". De moment, no està clar com es traduirà la injecció econòmica ni quins sistemes es desplegaran. Es farà un diagnòstic de cada espais per determinar on caldran aires condicionats, altres sistemes de ventilació creuada o solucions com cortinatges, ombratges. "Estudiarem cas per cas i aula per aula per determinar quina és la millor opció per garantir el confort climàtic", apunten fonts municipals.
L’Ajuntament va aprovar una moció l’octubre del 2025 per instar a la Generalitat a aprovar una Llei de bioclimatització als centres educatius, un pla d’inversions i convenis de cofinançament amb els ajuntaments. El consistori ha realitzat els projectes de naturalització dels patis de les escoles La Florida i Santa Perpètua i té projectada l’actuació a l’Escola Bernat de Mogoda. També s’han instal·lat pèrgoles als patis de les escoles bressol municipals. Al març, la corporació també va aprovar per unanimitat una nova moció per insistir en aquest sentit i demanava explícitament a la Generalitat l’impuls d’un pla d’inversió per a la climatització dels centres. El canvi climàtic ha arribat definitivament en el debat educatiu.