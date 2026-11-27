El candidat d'ERC al 29-N, Gabriel Rufián, va defensar dijous no tenir "cap complex" i sentir, "fins i tot, honor" de representar els socialistes catalanistes "decebuts" que tenen "por" que el PSC no "faci la feina". Així ho va dir el candidat en un acte a Rubí, que va comptar amb un segon míting per falta d'aforament. Rufián va acusar el número 2 de Front Ampli, Ernest Urtasun, i el candidat del PSC, Jordi Hereu, de no parlar clar en habitatge. Retreu que s'hagi titllat de "terroristes" els docents que es van manifestar dijous. La secretària general, Elisenda Alamany, va agrair a l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, el seu vot a ERC, i apel·la als indecisos que en el passat han votat ERC i PSC, i els que no ho han fet mai.
"A tots aquells socialistes catalanistes antifeixistes que estiguin decebuts i tinguin por, que pensin 'potser els meus no faran la feina', els dic: jo no tinc cap complex i, fins i tot, és un honor representar-los; aquí és ERC", va sentenciar en la seva penúltima cita de campanya. Amb tot, remarca tenir "tot el respecte" per les sigles del PSC.
Hereu, Urtasun i docents
D'altra banda, va acusar tant Hereu com Urtasun de no parlar clar en matèria d'habitatge. A més, va retreure que s'hagi titllat de "terroristes" els docents que s'han manifestat, en al·lusió a la seva entrada al Palau de la Generalitat. Rufián va ensenyar una samarreta de defensa de l'educació pública per acompanyar el gest. Així mateix, va assegurar que Bildu, BNG i ERC "estan en disposició" de guanyar aquestes eleccions.
Després que Salellas hagi anunciat a l'ACN que votarà ERC, Alamany ha agraït el gest del batlle gironí. L'alcaldable d'ERC a Barcelona apel·la a la "gent que dubta" i que en un passat ha votat ERC i PSC, i els que no ho han fet mai. Insta a optar pels republicans davant d'una "dreta catalana que és més dreta que catalana i una esquerra espanyola que és més espanyola que d'esquerres".
El doble acte va aplegar un públic de 1.200 persones i també va comptar amb les intervencions dels números 2 i 7 al Congrés per Barcelona, Mireia Ingla i Héctor Sánchez; el candidat del Vallès Occidental, Cesc Poch, i l'alcaldable a Rubí, Montse Soler.