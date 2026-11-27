La notícia va caure en gran part de la societat catalana com una realitat desconeguda i, a priori, anecdòtica. Era el 28 de novembre del 2025 quan el Ministeri d'Agricultura de la Generalitat confirmava l'aparició de dos casos de porcs senglars morts amb la pesta porcina africana (PPA). Una circumstància que obria una crisi sanitària que ara, un any després dels primers positius –i després de detectar-ne més de 450–, se situa en la fase final.
El Govern català ha creat un grup de treball per coordinar la desescalada de les mesures contra el virus. Segons ha explicat aquesta setmana el conseller Òscar Ordeig, el grup farà una primera proposta abans d’acabar l’any per revisar l'accés al medi natural a les zones de baix risc o a les zones d'alt risc fora del tancament perimetral, i en farà una segona a principis de l’any que ve per flexibilitzar els accessos a la zona d'alt risc, on hi ha el parc de Collserola i el rodal de Sabadell, entre altres. L’objectiu és avançar cap a una recuperació progressiva de la normalitat si l’evolució epidemiològica ho permet, però sense abaixar la guàrdia. En les últimes setmanes, la pressió d'ajuntaments com el de Sabadell i diferents entitats havia augmentat, amb la demanda latent d'una reobertura de l'espai natural.
La crisi va començar amb la detecció d’un senglar positiu en PPA a Cerdanyola, que va comportar l’establiment d’una zona d’alt risc i restriccions d’accés al medi natural. Un any després, l'executiu considera que l’evolució de la situació permet entrar en una nova fase de desescalada. El grup de treball estarà format per científics i representants dels consistoris. Aquest equip haurà de valorar possibles ajustos de les mesures i definir el full de ruta per recuperar progressivament la normalitat. El Govern preveu que les restriccions no s’aixequin de manera generalitzada per municipis, sinó que es pugui reobrir la circulació per determinats camins i pistes sense que això impliqui necessàriament l’obertura de tot el medi natural d’un municipi.
Animals morts fa setmanes
Fa mesos que el missatge és inequívoc: cal al voltant d'un any sense nous casos per donar carpetada a la crisi. En els darrers balanços setmanals, els animals morts que engreixaven la llista eren en realitat cadàvers que acumulaven setmanes sense vida i que s'han trobat ara. Un fet que permet mantenir el comptador en marxa des de fa setmanes. El balanç del primer any de gestió recull més de 16.000 mostres analitzades des de l’inici del dispositiu, amb 458 positius i 15.542 negatius. El Departament d'Agricultura ha detectat aquesta setmana una desena de senglars dins la zona d'alt risc, tres a Cerdanyola, tres a Sant Quirze, tres a Barcelona i un al Papiol (Baix Llobregat). Cap dels nous positius confirmats correspon a animals morts recentment.
Segons ha explicat Ordeig, actualment hi ha una densitat d’un senglar per quilòmetre quadrat a la zona tancada, cosa que suposa una reducció significativa. La resposta a la crisi ha mobilitzat una mitjana de prop de 1.000 efectius cada setmana fins al novembre. Els Agents Rurals han liderat l’operatiu, amb la participació de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, policies locals, Protecció Civil, Tragsa i unitats especialitzades, entre altres organismes. El desplegament podria anar reculant en les pròximes setmanes. El final de l'episodi, ara sí, sembla molt a prop.