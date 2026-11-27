Sant Cugat ha estat un dels municipis més afectats pels darrers episodis de pluges torrencials a Catalunya. Un impacte que fins i tot va motivar la petició a l'estat perquè declarés la localitat com a zona catastròfica. Ara, l'Ajuntament ha confirmat que destinarà gairebé nou milions d'euros a prevenció d’inundacions. El consistori preveu ingressar els diners de l'empresa de subministrament d'aigua, Veolia –antiga Sorea–, gràcies a uns romanents provinents de liquidar l'import que la companyia va avançar per fer inversions, fruit d'allò que els usuaris van estar abonant a través de la factura per pagar aquestes obres. La regularització ha evidenciat que les actuacions van quedar amortitzades abans del previst, però els usuaris van continuar destinant una part de la factura al concepte d'inversions. Analitzat el període 2014-2024, el resultat ha estat un saldo a favor del consistori, que ara es vol focalitzar en intervencions que facin la ciutat més resilient davant els temporals.
L'ingrés dels 8,8 milions s'ha portat a aprovació del ple d'aquest novembre, on la majoria absoluta de Junts i ERC en garantia l'aprovació. L'executiu donava per fet que la resta de grups hi donaran suport "perquè hi ha un pla consensuat a l'Ajuntament per anar a l'una" en la prevenció d'inundacions. En la sessió, però, el PSC hi ha votat en contra en plantejar dubtes sobre la legalitat de destinar uns diners inicialment previstos per a obres d'abastament d'aigua potable. El tinent d'alcalde d'Economia i Organització, Carles Brugarolas, defensa la legalitat de l'ús d'aquests recursos. “Estem segurs que ho estem fent amb legalitat i amb coherència, amb conformitat absoluta amb l'origen d'aquests recursos”, ha assegurat sobre l'aval jurídic de diferents sentències que emparen la decisió. La resta de grups han celebrat que els diners pagats pels veïns tornin a la ciutat i que es destinin a infraestructures per fer front als aiguats. La qüestió ha reobert el debat sobre el model de gestió privada d'aquest servei públic. Els portaveus demanen transparència per garantir el compliment de les accions.
Les inversions es financen amb la tarifa de cada any des del 2024. Les auditories van destapar un saldo recaptat "via tarifa" que no s'havia invertit. “Estem a les portes que l'AMB assumeixi de forma íntegra la gestió de l'aigua”, deia Brugarolas, que ha reivindicat la tasca de l'Ajuntament i els departaments que han fet possible aquesta “recuperació econòmica”. Així, els diners formen part de l'última concessió del servei d'aigua, un contracte iniciat a Sant Cugat el 1974 per a 45 anys. L'acord amb l'empresa adjudicatària va acabar el 2019, i des d'aleshores la concessió està prorrogada a l'espera que entri en vigor el nou macrocontracte licitat per l'AMB. El govern ha ressaltat que els diners recuperats van totalment al marge de la nova licitació.
Els recursos econòmics es destinaran tant a invertir en el sistema de drenatge i sanejament, com a millorar els col·lectors, construir dipòsits, implantar sistemes d'alerta d'inundacions i reduir el risc de desbordament dels prop de 168 quilòmetres de rieres que hi ha a la ciutat. Les accions que es volen desplegar s'hauran de recollir en un pla que estan acabant de definir veïns i grups polítics. La intenció és aprovar-lo per ple a principis del 2027. Al document s'hi concretaran accions a curt, mitjà i llarg termini. Es treballa amb la previsió que la inversió total en aquestes mesures sigui superior al pessic de nou milions generat pel contracte amb Veolia.