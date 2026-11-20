ARA A PORTADA
-
Sabadell La sorra ha de tornar als jocs infantils? "Els nens han de caure i saber què es trobaran" Aleix Pujadas Carreras
-
Sabadell Acampada als horts de Can Rull i Can Llong per "impedir l’entrada de maquinària" i "protegir els gats" Marta Ordóñez
-
-
Sabadell Neguit entre estudiants de Sabadell per l'estat dels instituts, les colònies o la manca de personal: "Hem convocat una protesta" Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Sabadell Premien el treball d'una universitària per transformar una antiga fàbrica en desús de Sabadell Sergi Gonzàlez Reginaldo
Indubio estrena 'Sabatilles'
Sant Cugat del Vallès
La cançó s’inclourà en un EP que el grup vallesà preveu publicar a inici de l’estiu