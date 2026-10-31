Malgrat la seva joventut –té només 18 anys–, de Noèlia Blampain ja apareixen a internet algunes referències sobre el seu ambiciós esperit transformador. Més enllà d'alguna participació com a atleta en curses esportives, la seva petjada digital dibuixa sobretot una personalitat amb conviccions fermes i un activisme latent, inspirat en la seva germana Clara i German Llerena, educador ambiental. La descobreixo a través del Carlos Pérez, funcionari de la Unió Europea. Però segur que per a molts veïns ja és una figura reconeguda i amb veu pròpia en l'imaginari col·lectiu santcugatenc.
"Formo part d'un moviment ecologista, que va iniciar la Greta Thunberg. Vaig començar a participar-hi amb deu anys. Cada divendres, anàvem a les manifestacions amb la meva germana, que va impulsar la lluita ecosocial a Sant Cugat. Vaig créixer amb aquesta reivindicació", recorda sobre els inicis a Joves x Clima, conegut internacionalment com a Fridays For Future. "M'has donat el titular: La Greta Thunberg de Sant Cugat", bromejo. Ella riu. "Vaig ser com el seu relleu aquí", completa la rialla sobre el rol assumit a petita escala. Potser per això, quan va tenir la possibilitat de participar en un Panell Ciutadà Europeu (PCE) de la Comissió Europea, no va dubtar. "Estant en el teixit associatiu, vaig pensar que seria interessant intercanviar idees i debatre amb altra gent", sintetitza.
Un programa de la UE
La Unió Europea (UE) impulsa aquests programes cíclicament per tractar temes diversos. La Noèlia s'ha enrolat en el de Resiliència Democràtica. "És un tema prou important en el context actual", assenyala, en un moment en què els pilars de la democràcia semblen trontollar a diferents llocs del planeta. Inscriure-s'hi no va ser fàcil. "No ho pots fer per voluntat pròpia. En cada país, segons el nombre d'habitants, es trien a l'atzar les ciutats. Després, un o dos carrers". Per evitar que la gent pensi que és una estafa o publicitat, els mitjans difonen el desplegament de professionals acreditats. "Només pots obrir la porta quan et truquen per explicar-t'ho. Si t'encaixa, t'apuntes a un sorteig i, si t'agafen, passes a formar part de les sessions". La iniciativa va començar al setembre i es tancarà aquest novembre.
L'edat va ser un factor que va jugar a favor seu en la tria. "Es busca una mostra representativa. Ser jove, i dona, em donava molts punts", diu. L'aventura, al setembre, la va portar a Brussel·les. "Ens vam trobar amb tots els representants. L'objectiu de les tres trobades és crear un document de propostes, que la Comissió Europea haurà d'acceptar en un determinat percentatge", confia. El primer cap de setmana va ser de formació, ple de xerrades amb experts i altres activitats per descobrir quina seria la funció dels vora 150 participants de tota la UE en el panell. Algunes sessions eren amb format de grup més reduït, un fet que va alimentar el vessant comunicatiu de la Noèlia. Molts presents, diu, van expressar la seva preocupació per la crisi climàtica.
"T'adones que tenim problemes comuns"
En la segona sessió, celebrada en línia, ja van fer l'esborrany de les propostes abordades, amb les recomanacions que faran. "Per lluitar contra la pèrdua de confiança en la democràcia, es proposa fer referèndums cada trimestre en l'àmbit europeu. I no votar només cada quatre anys", exemplifica. Tot i ser conscient d'un cert punt utòpic, es mostra convençuda d'una finestra oberta al canvi. La Noèlia trenca aquella repetida percepció que els joves d'avui no s'impliquen amb el seu entorn i que no es posicionen per canviar un present que condueix a un futur incert. "He d'admetre que soc reticent amb la Unió Europea, però hi volia anar per poder dir que ho he fet. I expressar-me", diu sobre el seu paper. Aquest novembre hauran de desenvolupar els diferents eixos.
A banda de la teoria, hi ha una part personal que l'ha omplert. "Parlant amb gent d'arreu, t'adones que en l'àmbit europeu, tenim problemes en comú", reconeix. En realitat, la diversitat i la multiculturalitat sempre s'han respirat a casa. De pare belga i mare espanyola, considera integrat un sentiment europeu que ara ha pogut compartir a la Comissió. "M'ha agradat molt. Actuo molt en el món local i actuar a nivell macro és molt interessant". L'autocrítica, assenyala, és un excés de neutralitat i correcció política que ha marcat el to de les jornades.
Estudiant de Ciència, Tecnologia i Humanitats a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, promet continuar utilitzant el seu creixent altaveu per pronunciar-se. "Soc molt participativa. Hi dic sempre la meva. M'agrada l'educació. La divulgació. Vull centrar-me en aquest àmbit. No crec que com a política. Però sí la part associativa", avisa. Caldrà seguir les seves passes.