Detinguts dos homes que amenaçaven menors amb una arma de foc simulada per cometre robatoris

Els Mossos han detingut dos homes per diversos robatoris violents comesos amb una motocicleta sostreta al districte de Sarrià Sant Gervasi de Barcelona. Els arrestats amenaçaven les víctimes, menors d'edat, amb una arma de foc simulada. Els detinguts tenen 19 i 20 anys i se'ls acusa de robatori i furt d'ús de vehicle amb intimidació, robatori amb violència i intimidació, resistència i desobediència als agents de l'autoritat i danys. El 10 d'octubre es va tenir constància que dos individus en una motocicleta van cometre un robatori violent en grau de temptativa al barri de les Tres Torres de Sarrià-Sant Gervasi, posteriorment es van desplaçar a Sant Cugat del Vallès per cometre'n un altre i van tornar a Sarrià, on en van perpetra dos més.
La investigació ha permès atribuir als detinguts la presumpta participació tant en els diversos robatoris violents com en els robatoris dels vehicles que utilitzaven per delinquir. Aquest dimarts, es va dur a terme una entrada i registre a un domicili del districte de l'Eixample, on es va detenir un dels dos autors investigats i es van intervenir dues armes de foc curtes simulades.
La investigació es va iniciar arran del robatori d'un turisme comès el 3 d'octubre a Barcelona. La víctima es trobava estacionada dins del seu vehicle al districte de Sarrià-Sant Gervasi, quan dos individus que circulaven en una motocicleta el van abordar. Segons la denúncia, un dels autors el va amenaçar amb una arma de foc i el va obligar a abandonar el vehicle, que van sostreure i amb el qual van fugir del lloc. L'endemà de matinada, dues menors d'edat van ser víctimes d'un robatori amb violència i intimidació al carrer Ganduxer de Barcelona. Segons la seva declaració, un individu que va baixar d'un vehicle les va amenaçar amb el que semblava una arma de foc i els va sostreure efectes personals abans de fugir.
La matinada del 5 d'octubre, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat van localitzar el vehicle sostret circulant de manera erràtica. El vehicle va perdre el control i va impactar violentament contra elements del mobiliari urbà. Després de l'accident, un dels ocupants va fugir corrent i va ser perseguit pels agents. Durant la fugida a peu, l'home va desprendre's d'una arma de foc curta abans de ser interceptat i detingut. A l'interior del vehicle accidentat es van localitzar diversos objectes sostrets durant l'atracament a les dues menors, així com altres efectes relacionats amb els fets investigats. Els objectes recuperats van ser retornats als seus propietaris.