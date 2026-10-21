ARA A PORTADA
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Sabadell Veïns de la plaça de Ròmul demanen aclarir l’origen de l’avaria elèctrica: "Hi ha gent que continuarà sense llum perquè no té diners" Marta Ordóñez
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Sabadell Els veïns del bloc de Sabadell on va caure el sostre continuen sense poder tornar a casa Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els Mossos detenen quatre persones amb armes de foc a l'interior d'un pàrquing de Sabadell J. C. P.
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Sabadell Cada dia laborable marxen de Sabadell més de 46.000 persones: així es mou la ciutat un dia feiner Jan Cañadell Puigmartí
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L'exalcaldessa de Sant Cugat Mireia Ingla serà la número 2 de Rufián
Sant Cugat del Vallès
La responsable de compliment d'ERC s’incorpora a una candidatura de cara al 29-N