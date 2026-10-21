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L'exalcaldessa de Sant Cugat Mireia Ingla serà la número 2 de Rufián

Sant Cugat del Vallès

La responsable de compliment d'ERC s’incorpora a una candidatura de cara al 29-N

  • Mireia Ingla -
Publicat el 21 d’octubre de 2026 a les 10:49

Mireia Ingla, exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès, serà la número 2 de Gabriel Rufián per Barcelona. L’acompanyaran l’actual portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, que ja havia sonat com a alternativa si Rufián finalment no es presentava amb el partit; i Laura Pelay, membre de l’executiva d’Oriol Junqueras amb el càrrec de vicesecretària general de Món del Treball, Economia, Llengua, Ciutadania i Partit Obert. 

Amb aquestes incorporacions, el partit envolta Rufián de dirigents de la màxima confiança de Junqueras. Ingla va ser alcaldessa de Sant Cugat entre el 2019 i el 2023, quan va aconseguir interrompre 32 anys de governs municipals de l’antiga Convergència i de Junts. A les últimes municipals, però, va perdre l’alcaldia i va apartar-se de la primera línia política. Actualment és la responsable de compliment d’ERC i ha estat l’encarregada de comandar la investigació interna sobre els cartells de l’Alzheimer contra la família Maragall.

Alhora, Alejandra Sandoval, regidora a l’Ajuntament de Sabadell, ocuparà el sisè lloc de la llista dels republicans a Barcelona de cara a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La seva incorporació a la candidatura de Gabriel Rufián s’ha confirmat després de les primàries de Podem Catalunya, segons va avançar Públic.

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