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El Petits Camaleons ja té noves dates després de suspendre's per les pluges

Sant Cugat del Vallès

Les mateixes entrades ja adquirides seran vàlides per als concerts del pròxim febrer

  • L’actuació de Lildami al festival Petit Camaleons -
Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 13:08

El festival Petits Camaleons de Sant Cugat se celebrarà finalment els dies 6 i 7 de febrer, després de la suspensió de les dates inicials a causa de les fortes pluges i l’alerta oficial per risc d’inundacions. La cita s'havia de fer de l'1 al 4 d'octubre. Aquesta renovada edició, ja el 2027, tindrà un format reduït, amb dos espais principals: el Teatre-Auditori i l’Escenari Carpa. Al llarg del cap de setmana hi haurà vuit concerts, quatre cada dia i dos passis cadascun, a més d’activitats com les sessions de signatures, els concerts per a nadons, l’espai de joc infantil i els food trucks.

L'entrada adquirida per al primer cap de setmana d'octubre continua sent vàlida per a la nova data del mateix dia per al qual es va comprar: dissabte o diumenge. Aquells que vulguin assistir al festival, no han de fer cap gestió i no rebran cap entrada nova. Aquells que no hi vulguin o puguin anar, poden sol·licitar la devolució com a màxim l’1 de novembre. Les devolucions es començaran a tramitar a partir del 5 de novembre.

El cartell està format per Alosa, Ambauka, Miki Núñez i Lildami, dissabte 6 de febrer; i Els Pets, La Ludwig Band, El Petit de Cal Eril i La Mercabanda, diumenge 7 de febrer.

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