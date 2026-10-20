ARA A PORTADA
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Sabadell Més cotxes a les mateixes carreteres: creixen les retencions (+9%) a la C-58 i l'AP-7 al Vallès Occidental Marta Ordóñez
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Vallès L’AP-7 concentra el focus de la sinistralitat al Vallès: "L'enllaç amb la C-58 no està ben resolt" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell El control de les pantalles arribarà a pediatria: "Serà tan important com preguntar si t’has rentat les dents" Jan Cañadell Puigmartí
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Cultura i oci Roger Padrós publica 'Per tu', una abraçada al nen indefens que un dia es va trencar Guillem Plans Roca
El Petits Camaleons ja té noves dates després de suspendre's per les pluges
Sant Cugat del Vallès
Les mateixes entrades ja adquirides seran vàlides per als concerts del pròxim febrer