ARA A PORTADA
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Sabadell Més cotxes a les mateixes carreteres: creixen les retencions (+9%) a la C-58 i l'AP-7 al Vallès Occidental Marta Ordóñez
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Vallès L’AP-7 concentra el focus de la sinistralitat al Vallès: "L'enllaç amb la C-58 no està ben resolt" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell El control de les pantalles arribarà a pediatria: "Serà tan important com preguntar si t’has rentat les dents" Jan Cañadell Puigmartí
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Cultura i oci Roger Padrós publica 'Per tu', una abraçada al nen indefens que un dia es va trencar Guillem Plans Roca
Roger Padrós publica 'Per tu', una abraçada al nen indefens que un dia es va trencar
Cultura i oci
La cançó és un avançament del disc 'L'art de coincidir'