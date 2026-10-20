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Roger Padrós publica 'Per tu', una abraçada al nen indefens que un dia es va trencar

Cultura i oci

La cançó és un avançament del disc 'L'art de coincidir'

  • Roger Padrós, en el videoclip de 'Per tu' -
Publicat el 20 d’octubre de 2026 a les 12:06
Actualitzat el 20 d’octubre de 2026 a les 12:20

Roger Padrós era un nen petit il·lusionat perquè l'havien convidat a una festa d'aniversari. Però allà es va trobar algú que havia decidit que li faria la vida impossible. Després de rebre l'impacte d'una pilotada de bàsquet a la cara, va marxar sol i plorant amb la bicicleta cap a casa. Molts anys després, i amb paraules suficients per desxifrar la fiblada que el va travessar aquell dia, dedica una cançó al nen indefens davant del sentiment de rebuig. 

La cançó amb què fa les paus amb el passat es diu Per tu, cantada des de les entranyes. "No sé si vaig saber-ho entendre, però és una d'aquelles vivències que et marca i t'acompanya tota la vida. I que, en certa mesura, et defineix. A tots ens han passat coses així", avançava el cantant. És un missatge de reconciliació i superació, "de mirar enrere i abraçar les ferides perquè hi entri llum". 

 

La cançó compta amb la col·laboració d'un gran músic sabadellenc, el pianista Miquel Tejada, compositor, productor i director musical, al capdavant d'El fantasma de l'òpera o Després de nosaltres. També l'acompanyen Sergi Torrents, a la bateria, i Pau Romero, amb programacions, guitarres, baix i percussions, a més a més de la producció. Per tu és un avançament del disc L'art de coincidir, que Roger Padrós va presentar a la plaça Sant Roc per Festa Major, tot i que encara no està publicat.  

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