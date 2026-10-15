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FOTOS | Gran estrena de 'L'elisir d'amore' a la Faràndula

Cultura i oci

Dimecres va ser la primera de les quatre funcions de la producció que arrenca la 39a temporada de la Fundació Òpera a Catalunya

  • Estrena de la 39a temporada d'òpera, amb 'L'Elisir d'amore' a la Faràndula -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 12:01
Actualitzat el 15 d’octubre de 2026 a les 12:36

La temporada operística va començar dimecres al vespre amb molt bon humor. I amb amor, és clar, perquè l’obra representada va ser L’Elisir d’amore, de Gaetano Donizetti, que es podrà tornar a veure a la Faràndula divendres, dissabte i diumenge. També acollirà la funció de l’Escola d’Òpera, dijous i dimarts. Com a cada estrena, el teatre sabadellenc va quedar ple. No hi va faltar la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ni, és clar, la fundadora de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra. Les expectatives són altes per una 39a temporada que vol batre el rècord de 42.000 espectadors de la passada.

  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula

 

  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula

  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula

 

  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula

 

  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula

 

  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
  • Estrena de la 39a temporada d`òpera, amb `L`Elisir d`amore` a la Faràndula
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