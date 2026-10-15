ARA A PORTADA
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Sabadell La climatització de les aules, una mesura per millorar el rendiment dels alumnes: "Pot incrementar un 20%" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els instituts valoren la inversió en climatització: "Anem a cop de calor per any" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell La manca d’il·luminació preocupa algunes zones de la ciutat Pol Gil Ticó | Aleix Pujadas Carreras
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FOTOS | Gran estrena de 'L'elisir d'amore' a la Faràndula
Cultura i oci
Dimecres va ser la primera de les quatre funcions de la producció que arrenca la 39a temporada de la Fundació Òpera a Catalunya