El festival Embassa’t ha fet públics els primers noms del cartell de la seva dinovena edició, que se celebrarà els dies 13, 14, 15 i 16 de maig al Parc Catalunya. El festival començarà oficialment el dijous 13 de maig amb un primer concert inaugural, Serko, artista emergent amb un estil propi que fusiona el pop urbà, el rap, la rumba i el flamenc. També hi actuarà Los vecinos de Manué, grup establert al barri de Gràcia de Barcelona que combina la rumba catalana i el flamenc.
El gruix de la programació es desplegarà durant el cap de setmana del 14 i 15 de maig en tres escenaris situats al Parc Catalunya de Sabadell. La jornada de cloenda serà diumenge 16 de maig a l’escenari principal amb les actuacions de Mar Pujol, Ginestà i The Tyets.
Mar Pujol, cantautora reconeguda amb el Premi Altaveu 2024 i el Premi Alícia 2025 al talent emergent, presentarà el seu nou disc D’aquesta aigua no en beuré, una obra de gran fragilitat, amb una instrumentació mínima, lletres acurades i molta sensibilitat. Ginestà, grup format pels germans Júlia i Pau Serrasolsas i consolidat com un dels grans referents del nou pop català, també formarà part del concert de cloenda del festival. Per la seva banda, The Tyets, el duet de Mataró format per Oriol de Ramon i Xavier Coca que ha revolucionat l’escena musical catalana fusionant elements de la cultura popular catalana amb sons urbans, presentarà el seu nou àlbum previst per a la primavera de 2027 i del qual encara no se n’ha anunciat el títol.
Les entrades per als concerts inaugural i de cloenda de l’Embassa’t 2027 ja estan a la venda amb preus de primera tanda: 29 euros per al dijous i 25 euros per al diumenge. Les persones menors de 30 anys poden adquirir entrades a preu reduït a través de Cultura Jove, fins a exhaurir existències, per a tots dos concerts. A més, els infants menors de 4 anys tenen entrada gratuïta. Les entrades es poden comprar a través de la web oficial del festival.