Van dir a Fèlix Colomer que a la gala dels Emmy es pot saber si has guanyat un premi abans que s'entregui. Només cal fixar-se si la taula on t'han ubicat és a prop de l'escenari. Tenia la 147.
Temps mort, la sèrie documental d'El Terrat per a 3CAT dirigida pel sabadellenc, es va quedar a les portes de guanyar l'Emmy Internacional a la gala celebrada dilluns a la nit a Nova York, en què Colomer va assistir acompanyat del productor Tian Riba. El film aconsegueix trobar l'antiga estrella nord-americana del bàsquet espanyol Charles Thomas, a qui tothom va considerar mort durant molt temps després de caure en una espiral d'addicions. La seva història sembla escrita per un guionista. Hi ha sis girs de guió en el documental”, explicava Colomer sobre Charles Thomas, que va jugar al Sant Josep de Badalona, al Barça i al Manresa.
El cineasta aconsegueix fer-li una entrevista inèdita, complementada amb imatges d’arxiu, desenes de testimonis i recreacions fictícies. El resultat és un viatge trepidant i emocional que reflexiona sobre la fragilitat de l’èxit, el perdó i les contradiccions. Com en altres documentals, Colomer juga a situar els protagonistes cara a cara per regalar emocions als espectadors.
Colomer sent igualment satisfacció per tot el recorregut impensable del film. La nominació suposa igualment un reconeixement i una gran exposició.
Fèlix Colomer: "El documental de Vinicius és una porqueria"
El premi al millor documental esportiu va ser finalment per al film sud-africà The Philipstown WireCar Grand Prix, de Paul Ward. La pel·lícula explica l'aventura d'uns nens que d'un poble remot que somien a guanyar una cursa de tres quilòmetres amb cotxes fabricats amb filferro. "És un documental que m'hauria agradat fer. Per tant, content que hagi guanyat", explicava. Els altres documentals nominats eren Baila Vinicius (Netflix, Brasil), que Colomer qualificava de "porqueria", i Tom Daley: 1,6 segundos (HBO Max, Regne Unit).
El 2024, el periodista i documentalista sabadellenc Raül Gallego Abellán va guanyar un Emmy Internacional per la fantàstica Punt de no retorn, produïda per 3Cat en col·laboració amb Kobukson Media. Són capítols curts en què Gallego, per exemple, s'infiltra en milícies palestines, mostra adults que contrauen matrimoni amb intel·ligències artificials o explora la ultradreta. Tot relatat sense intervenir-hi, narrat únicament amb la veu dels protagonistes.