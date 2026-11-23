A molts restaurants de la ciutat ja es pot dir: "Posa'm un Grial". El cambrer servirà un gotet amb un parell de gels i un vermut d'autor, amb una entrada dolça, un punt aromàtic i un final sec, amb el toc característic de la taronja amarga. Anirà acompanyat d'un detall: la indispensable oliva estarà punxada amb un bastonet en forma d'espasa medieval, el símbol de la marca.
L'emprenedor i dissenyador gràfic Roger Costa ha creat el Sant Grial, una marca de vermut de Sabadell. Està elaborat al Penedès, a Sant Sadurní d'Anoia, amb varietat de raïm macabeu i xarel·lo i una selecció acurada de botànics.
L'ampolla, que es pot trobar a establiments com el Malapell, l'enoteca Ambvi i pròximament al Vinalium, ronda els 13 euros. Alguns dels restaurants on es pot trobar són el Mercat Negre, l'Intrèpid, el Gastrobarbes, els Jardinets de la Caixa, La Vedette... I a vermuteries, és clar, com El Sifó i La Romàtica. La ració es ven a partir de 4 euros. "Són guardians del Sant Grial", bromeja el fundador de la marca.
"No podria competir amb marques que tenen molt volum i poden ser a tot arreu. Per això vaig decidir fer una cosa molt més exclusiva, premium, que es trobés en llocs molt triats", explica Costa. "El Sant Grial és la metàfora de la recerca d'una cosa especial, de trobar la veritat". El creador de la marca tria amb cura els establiments on ser present: "Busco restaurants amb gent que creu en el que fa, que treballa bé el producte, que té una cuina elaborada i que aposta per la creativitat gastronòmica. Busco companys de viatge amb una mentalitat semblant".
El vermut Sant Grial, a més del constrast entre l'entrada dolça i el final lleugerament amarg, és un producte vegà i apte per a celíacs. "La producció es fa seguint els criteris que exigeix Corpinnat", comenta Costa.
Què fa un dissenyador gràfic al capdavant d'una marca de vermut? "Tinc un esperit creatiu i emprenedor, m'agrada posar-me en embolics. I quan començo una cosa, la vull acabar". Fa anys ja va crear el compte d'Instagram @elvermutperdut, on recomanava establiments autèntics de Catalunya. Durant set mesos va estar treballant "a l'ombra en el projecte", que va néixer oficialment l'octubre. El primer miler d'ampolles va volar, ara n'acaba d'encarregar 3.000 més.
Per sortir-se amb la seva, Costa va contactar amb Gramona, una institució del sector. "Em van convidar a anar al Penedès i em vaig asseure amb ells per explicar-los el projecte. Em van preguntar si anava de debò", explica. "Quan els vaig dir que sí, van fer una trucada a Casa Berger, que són els productors del Xixarel·lo i L'hòstia, entre altres elaboracions", afegeix. És on li produeixen el vermut. "Les primeres propostes les vaig trobar massa dolces, jo volia un final amarg. Al final, em van fer arribar quatre mostres i vaig tirar endavant amb la que més m'agradava".
Al capdavant de l'estudi Visual Mono, Roger Costa ha dissenyat "una ampolla amb forma bolognesa, una etiqueta amb estampació daurada, serigrafia directa, tap de fusta i el símbol de l'espasa amb l'oliva clavada", sosté.
L'emprenedor haurà aconseguit el seu objectiu el dia que, en lloc de demanar un Sant Grial, el cambrer serveixi directament un vermut amb l'espasa de fusta clavada amb l'oliva. "Que el client pensi: 'Hòstia, m'estan posant un Grial'".